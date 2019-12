Eminent EM6325

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze opvolger van de EM6225 kwam in 2016 op de markt. Je kunt hem bedienen via een webbrowser of de smartphone app Camline Pro. Je kunt deze hd-camera o.a. alle kanten op laten draaien. De infraroodleds maken nachtopnamen mogelijk. In de app/webbrowser kun je eventueel 4 camera's tegelijk beheren en bekijken. Je kunt beelden opslaan op een (los aan te schaffen) sd-kaart of in de smartphone app. Er is geen eenvoudige cloudopslag. Wel zijn er mogelijkheden voor opslag op een ftp-server.