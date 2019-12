Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De waterbestendige Eminent EM6360 uit 2016 heeft geen wifi. Vanaf de camera loopt één kabel die je met een meegeleverde splitter moet aansluiten op router en stopcontact binnenshuis. Het benodigde geheugenkaartje is niet meegeleverd en het blijkt niet alleen in de app, maar ook in bijbehorende PC-software onmogelijk om een fragment te downloaden. Voor de test installeerden wij de nieuwste camerasoftware (11.4.4.4). Het updaten is onnodig lastig en de update maakt de camera onveilig, want wachtwoorden worden gereset naar standaardwaarden. Eminent heeft na onze test o.a. notificaties en instellingen in de app aangepakt, maar eind juni is er nog steeds geen verbeterde versie van de software.