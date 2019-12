Humax IP Camera Eye WiFi Bluetooth zwart

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Humax ip-camera uit 2016 heeft bluetooth, zodat installeren makkelijker moet gaan. Je kan de camera alleen bereiken via de app, niet via een webbrowser op je computer. Hij is wel bruikbaar met enkele Humax PVRs (the FVP-400T, HDR-1100S and HB-1000S): daarmee kun je live of opgenomen beeld op je tv bekijken via de Human Eye app.