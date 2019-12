KlikAanKlikUit IP-Camera

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een basic ip-camera met nachtzicht. Je kunt live beelden bekijken en in de smartphone-app een foto opslaan. Opslag van videofragmenten in de cloud is niet mogelijk. Je kunt video's alleen opslaan op een geheugenkaartje (niet meegeleverd). Je moet een melding krijgen als er beweging gedetecteerd wordt. Of dit goed werkt, zie je in onze testresultaten.