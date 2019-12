Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De spatwaterdichte KlikAanKlikUit IPCAM-3000 kun je alleen gebruiken met de smartphone app. Hij is niet te benaderen vanaf je computer. Op het meegeleverde 16GB kaartje neemt hij alleen beeld op, geen geluid. Hij heeft een kleine beeldhoek en de resolutie is laag. In de app kun je op een begrijpelijke manier 3 detectiezones instellen voor bewegingsdetectie, maar het is niet altijd heel makkelijk aan te passen. De voet van de KlikAanKlikUit IPCAM-3000 is gemaakt van aluminium. Met het bolscharnier kun je de camera goed richten, maar hij gaat wel een beetje lastig.