Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Logitech Circle is een 'thuisbeveiligingscamera' met full-hd en nachtvisie. Via de app kun je thuis meekijken. Het beeld kan soms wel een beetje achterlopen. De Circle is door een batterij overal plaatsbaar. De gratis cloudopslag van beeld is beperkt tot 24 uur. Met een betaald abonnement worden de beelden langer bewaard. Via de app kun je opgenomen fragmenten downloaden.