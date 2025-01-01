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LogitechCircle 2 bedraad

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Buitencamera
  • Maximale resolutie video:  1920x1080 pixels
  • Beeldhoek volgens fabrikant:  180° (diagonal)

Testresultaat

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Testoordeel
Ingebruikname en gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Bewegingsdetectie en notificaties
Aandacht voor veiligheid en privacy
Geluidskwaliteit

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Pluspunten

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Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Test 2019: Bij de Logitech Circle 2 uit 2017 worden de opgenomen full-hd beelden gratis 1 dag bewaard. De notificaties zijn prima, ook als de verbinding verbreekt. Opnamen downloaden is een eitje. Op een grauwe dag is de beeldkwaliteit prima, maar als het donkerder wordt, wordt het beeld wat vager. En net als bij alle camera’s zijn delen van het infraroodbeeld overbelicht. Je kunt instellen dat de detectie uitgaat als je smartphone (met gps ingeschakeld) in de buurt is. Als je detectiezones in wil stellen, heb je een premium account nodig. ‘Bedraad’ slaat op de voedingskabel: er is ook een Circle 2 met batterij.

Samenvatting

Soort
Buitencamera
Maximale resolutie video
1920x1080 pixels
Beeldhoek volgens fabrikant
180° (diagonal)
Beeldhoek horizontaal
147 ˚
Beeldhoek verticaal
98 ˚
Voeding van camera
Netsnoer