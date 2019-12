Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bij de Logitech Circle 2 uit 2017 worden opgenomen full-hd beelden gratis 1 dag bewaard. De notificaties zijn prima, ook als de verbinding verbreekt. Opnamen downloaden is een eitje. Op een grauwe dag is de beeldkwaliteit prima, maar als het donkerder wordt, wordt het beeld wat vager. En net als bij alle camera’s zijn delen van het infraroodbeeld overbelicht. Je kunt instellen dat de detectie uitgaat als je smartphone (met gps ingeschakeld) in de buurt is. Als je detectiezones in wil stellen, heb je een premium account nodig. ‘Bedraad’ slaat op de voedingskabel: er is ook een Circle 2 met batterij.