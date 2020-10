Logitech Circle 2 TEST 2018

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In 2017 schreven we een uitgebreide 'eerste indruk' over deze Logitech Circle 2. Nu ook in de productvergelijker te vergelijken met o.a. de Nest IQ. De draadloze versie van de Logitech Circle 2 kun je overal plaatsen, binnen én buiten. Bij beweging neemt hij korte filmpjes op, die je kunt bekijken in de app of via de site van Logitech. Vastgelegde beelden worden gratis 1 dag in de cloud bewaard en je kunt ze downloaden op je smartphone.