Motorola Focus 85

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Test 2015: De Focus 85 thuiscamera reageert op beweging, geluid en temperatuur en informeert je in de Hubble app. Via de app kun je de camera laten draaien en inzoomen. Microfoon en speaker kun je via app en camera met elkaar communiceren. Video-opnames bewaren is alleen mogelijk bij een betaald abonnement, het gratis pakket biedt alleen gratis screenshots. Een video download je in de app en verstuur je in een e-mail.