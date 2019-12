Netatmo Presence

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Slimme Buitencamera van Netatmo (voorheen Presence) ziet eruit als een buitenlamp. Het licht ervan zorgt voor betere bewakingsbeelden. Het is een degelijk product: je kunt de camera goed richten en heel stevig vastzetten aan de muur. Er zit een microfoon in, maar geen geluidsdetectie. De (opgeschaalde) full-hd video’s worden opgeslagen op de meegeleverde sd-kaart en voor backups kun je de camera koppelen aan je Dropboxaccount. Met de bijbehorende Netatmo Security app kun je detectiezones en een weekschema instellen. Ook kun je kiezen wat je wilt doen bij gedetecteerde bewegingen van Mensen, Auto’s, Dieren en Overig: negeren, opnemen of opnemen én een melding sturen.