Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Test 2015: De Philips InSightHD-thuismonitor M115E/12 is de goedkoopste camera in onze test, maar een betaald abonnement is nodig voor beeldopslag in de cloud. Deze camera reageert op beweging en geluid en stuurt dan een berichtje via de InSight-app op je smartphone. Infraroodlicht voor nachtvisie ontbreekt, evenals de speaker om met het thuisfront te kunnen communiceren.