Spotcam HD Cloud camera 11168002

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Test 2015: De Spotcam HD Cloud camera slaat geen losse fragmenten op, maar filmt continu. De beelden worden 1 dag gratis bewaard, met markeringen op momenten dat er iets in beeld gebeurt. Als je oudere beelden wilt terugkijken, is een betaald abonnement noodzakelijk. De camera staat op een eigen ronde voet en is handmatig naar voor en achteren te kantelen.