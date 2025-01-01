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TP-LinkNC450

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Binnencamera
  • Maximale resolutie video:  1280x720 pixels
  • Beeldhoek volgens fabrikant:  -

Testresultaat

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Testoordeel
Ingebruikname en gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Bewegingsdetectie en notificaties
Aandacht voor veiligheid en privacy
Geluidskwaliteit

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Test 2018: Dit is een zogenoemde Pan/Tilt camera: die kun je horizontaal en verticaal laten draaien, zodat de kijkhoek groter wordt. Je bedient 'm op afstand met de tpCamera-app. Je kunt meldingen ontvangen als er beweging en/of geluid gedetecteerd wordt. De ingebouwde microfoon zorgt er ook voor dat je met elkaar kunt communiceren. Beelden worden opgeslagen op een sd-kaartje (niet meegeleverd). Cloudopslag is niet mogelijk. In de app kun je meerdere camera's beheren. Hoe makkelijk gaat dat? Bekijk onze testresultaten.

Samenvatting

Soort
Binnencamera
Maximale resolutie video
1280x720 pixels
Beeldhoek volgens fabrikant
-
Beeldhoek horizontaal
63 ˚
Beeldhoek verticaal
-
Voeding van camera
-