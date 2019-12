Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een zogenoemde Pan/Tilt camera: die kun je horizontaal en verticaal laten draaien, zodat de kijkhoek groter wordt. Je bedient 'm op afstand met de tpCamera-app. Je kunt meldingen ontvangen als er beweging en/of geluid gedetecteerd wordt. De ingebouwde microfoon zorgt er ook voor dat je met elkaar kunt communiceren. Beelden worden opgeslagen op een sd-kaartje (niet meegeleverd). Cloudopslag is niet mogelijk. In de app kun je meerdere camera's beheren. Hoe makkelijk gaat dat? Bekijk onze testresultaten.