TV simulator voor inbraakpreventie: review

Conclusie

Een tv-simulator of fake-tv is bedoeld om potentiële inbrekers te laten geloven dat er iemand thuis tv kijkt, terwijl dat niet het geval is. Wij betwijfelen of dat bij de Mond1 van Velleman gaat lukken. Het knipperpatroon is namelijk herkenbaar als je er even de tijd voor neemt. Ook is het flikkerende led-licht is nogal fel. Dit is duidelijk zichtbaar in onze video van een huis waar boven de fake-tv aan staat en beneden een actiefilm op televisie is.

Is deze fake-tv onbruikbaar? Dat is misschien wat stellig. De felheid van het licht is te beïnvloeden door bijvoorbeeld een papiertje voor de ledjes te plakken. Het is wel zinnig om uit te proberen wat er een beetje echt uit ziet. Voordeel van een fake-tv is dat het veel energiezuiniger is dan wanneer je de echte televisie instelt op een tijdschakelaar.

Automatisch aan

Het is handig als de fake-tv automatisch aan en uit gaat. De Mond1 heeft behalve de standen ON en OFF de standen Dusk+4 HRS en Dusk+7 HRS. In zo'n stand gaat de fake-tv automatisch aan als het donker wordt en blijft dan 4 of 7 uur actief, tenzij het eerder licht wordt. Dat werkt goed. Combineren met een tijdschakelaar kan natuurlijk ook.

Proef in Amsterdam

Wij kwamen op het spoor van fake-televisies door een artikel in het Parool over een proef met nep-tv's in Amsterdam. De bewoners van ruim 500 woningen in Nieuw-West kregen een nep-televisie in huis om inbrekers af te schrikken.

Niet nieuw

Fake-tv's zijn niet nieuw. Ook deze Mond1 van Velleman niet. Hij is nog wel verkrijgbaar, maar op de website van Velleman staat sinds kort: 'Verwijderd uit ons assortiment. Zal worden vervangen'.

Wat is een TV-simulator?

Een tv-simulator of fake-tv is een apparaatje dat het flikkerende licht van een televisie nabootst om inbrekers af te schrikken. De Velleman Mond1 gebruikt hiervoor 12 led-lampjes: een rode, twee groene, twee blauwe en verder witte. De voedingsadapter steek je in het stopcontact, de simulator zet je naast je televisie.

Kenmerken van de Velleman Mond1

simuleert een televisie

ingebouwde lichtsensor met automatische timer

duisternis + 4 uur

duisternis + 7 uur

Specificaties van de Velleman Mond1

12 zuinige led's voor een effectieve simulatie

led-kleuren: wit, rood, groen, blauw

ingang: 100-240 VAC 50/60 Hz - max 350 mA

uitgang: 9 VDC - 1000 mA

afmetingen: 85 x 57 x 75 mm

