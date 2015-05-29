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Waarschuwing: Kruidvat Stomer-Blender

Nieuws
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De Stomer-Blender - model XJ 12406 - van Kruidvat is niet veilig. Van een bepaald onderdeel kunnen kleine stukjes loslaten en in het voedsel terechtkomen.
Merel Jaarsvelt rond 700x700

Merel van Jaarsvelt   Expert blendersGepubliceerd op:29 mei 2015

Kruidvat Stomer-Blender

Het oranje onderdeel in de Stomer-Blender is de boosdoener. Dit kan beschadigd raken, waardoor stukjes van dit onderdeel in het eten kunnen komen.

Het gaat om het model met EAN-code 9580255701934. Het apparaat is vanaf 3 februari 2015 verkocht in Kruidvat-filialen en vanaf 21 april 2015 ook bij Trekpleister.

Ben je in het bezit van deze machine? Stop dan met het gebruik. Je kunt de Stomer-Blender terugbrengen naar het dichtstbijzijnde Kruidvat- of Trekpleister-filiaal. Het volldige aankoopbedrag krijg je terug.

Lees meer (pdf).

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