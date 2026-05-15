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Blenders vergelijken

Laatste update van de test: 15 mei 2026|

Wat zijn de beste blenders voor smoothies en pureren? Wij zochten het voor je uit.

Keuzehulp

  • Philips 3000-serie Blend & Go HR2670/00
    Philips3000-serie Blend & Go HR2670/00
    0,8 l|Onbekend|350 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Philips 3000-serie Blend & Go HR2670/01
    Philips3000-serie Blend & Go HR2670/01
    0,8 l|Onbekend|350 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Blue Home Nutriblender AHBL02BK
    Blue HomeNutriblender AHBL02BK
    1,1 l|Onbekend|1000 W

    € 40,-

    Richtprijs

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Blue Home Nutriblender AHBL02GN
    Blue HomeNutriblender AHBL02GN
    1,1 l|Onbekend|1000 W

    € 40,-

    Richtprijs

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Vivid Green BlendEasy 1.5L
    Vivid GreenBlendEasy 1.5L
    1,5 l|Plastic|500 W

    € 40,-

    Richtprijs

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Blue Home Nutriblender AHBL02BG
    Blue HomeNutriblender AHBL02BG
    1,1 l|Onbekend|1000 W

    € 40,-

    Richtprijs

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Flex (NBPB14220BB V09896)
    NutribulletFlex (NBPB14220BB V09896)
    0,6 l|Onbekend|100 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Flex (NBP013BL)
    NutribulletFlex (NBP013BL)
    0,6 l|Onbekend|100 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Flex (NBPB14220EG V09897)
    NutribulletFlex (NBPB14220EG V09897)
    0,6 l|Onbekend|100 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Flex (NBP013GR)
    NutribulletFlex (NBP013GR)
    0,6 l|Onbekend|100 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Flex (NBPB14220AK V09892)
    NutribulletFlex (NBPB14220AK V09892)
    0,6 l|Onbekend|100 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Flex (NBP013GM)
    NutribulletFlex (NBP013GM)
    0,6 l|Onbekend|100 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Philips 5000-serie HR3020/20
    Philips5000-serie HR3020/20
    1,5 l|Plastic|1000 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • COOK-IT 3in1 Blender-1A
    COOK-IT3in1 Blender-1A
    1,7 l|Glas|1500 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Philips 5000 series HR2765/00
    Philips5000 series HR2765/00
    1,2 l|Onbekend|800 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Flex (NBP013VT)
    NutribulletFlex (NBP013VT)
    0,6 l|Onbekend|100 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Flex (NBP013OR)
    NutribulletFlex (NBP013OR)
    0,6 l|Onbekend|100 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Turbo 1000 900 ml (NBT14400-1006 V09938)
    NutribulletTurbo 1000 900 ml (NBT14400-1006 V09938)
    1 l|Onbekend|1000 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

Blenders getest

Een powerblender, vacüumblender, smoothieblender, stomer-blender of gewoon een simpele blender? De keuze is niet makkelijk. Bedenk waar je hem voor gebruikt en vind bij ons de beste blender voor jou. 

Het vermogen van een blender zegt lang niet alles. Daarom testen we blenders op hoe goed ze smoothies maken, groenten pureren, hakken en crushen. Daarbij kijken we of ze makkelijk zijn in gebruik en weinig lawaai maken. Tenslotte controleren we of de blender degelijk in elkaar zit. We stellen dus veel eisen, zodat jij de beste blender koopt.

Blender kopen

Koop je een blender van Bosch, KitchenAid, Magimix of Nutribullet? Of is de blender die je in de aanbieding zag een goede? Maak een goede keuze door bij ons de blenders te vergelijken voordat je koopt.

Blenders vergelijken

Je vergelijkt de blenders op materiaal en inhoud van de kan, afhankelijk van je wensen. Kies voor een 'blender to go' met een smoothiebeker als je graag meteen de gemaakte smoothie meeneemt. En vergelijk de blenders op functies en mogelijkheden. Zo vind je de blender die goed bij je past.

Blenders per merk