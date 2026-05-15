Wat zijn de beste blenders voor smoothies en pureren? Wij zochten het voor je uit.

Blenders getest

Een powerblender, vacüumblender, smoothieblender, stomer-blender of gewoon een simpele blender? De keuze is niet makkelijk. Bedenk waar je hem voor gebruikt en vind bij ons de beste blender voor jou.

Het vermogen van een blender zegt lang niet alles. Daarom testen we blenders op hoe goed ze smoothies maken, groenten pureren, hakken en crushen. Daarbij kijken we of ze makkelijk zijn in gebruik en weinig lawaai maken. Tenslotte controleren we of de blender degelijk in elkaar zit. We stellen dus veel eisen, zodat jij de beste blender koopt.

Blender kopen

Koop je een blender van Bosch, KitchenAid, Magimix of Nutribullet? Of is de blender die je in de aanbieding zag een goede? Maak een goede keuze door bij ons de blenders te vergelijken voordat je koopt.

Blenders vergelijken

Je vergelijkt de blenders op materiaal en inhoud van de kan, afhankelijk van je wensen. Kies voor een 'blender to go' met een smoothiebeker als je graag meteen de gemaakte smoothie meeneemt. En vergelijk de blenders op functies en mogelijkheden. Zo vind je de blender die goed bij je past.