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Ninja blender

Welke Ninja blender komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Ninja blenders en vergelijk de Ninja blender met andere blenders.
Laatste update van de test: 15 mei 2026

Keuzehulp

  • Ninja Detect Power Blender Pro TB201EU
    NinjaDetect Power Blender Pro TB201EU
    2 l|Plastic|1200 W

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  • Ninja Detect Blender Pro & Smoothie Maker TB301EU
    NinjaDetect Blender Pro & Smoothie Maker TB301EU
    2 l|Plastic|1200 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Ninja Detect Power Blender & Processor Pro TB401EU
    NinjaDetect Power Blender & Processor Pro TB401EU
    2 l|Plastic|1200 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Ninja Blast zwart BC151EUBK
    NinjaBlast zwart BC151EUBK
    0,6 l|Onbekend

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Ninja Blast blauw BC151EUNV
    NinjaBlast blauw BC151EUNV
    0,6 l|Onbekend

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Ninja BN750EU
    NinjaBN750EU
    2 l|Plastic|1200 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Ninja Nutri Blender QB3001EUS
    NinjaNutri Blender QB3001EUS
    0,6 l|Onbekend|700 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Ninja Foodi Power Nutri blender 2-in-1 met Smart functies
    NinjaFoodi Power Nutri blender 2-in-1 met Smart functies
    0,7 l|Kunststof|1100 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Extra tests

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Ninja HB150
    NinjaHB150
    1,7 l|Glas|800 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Extra tests

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Ninja CB350EU Foodi Power Nurti Blender 3-in-1
    NinjaCB350EU Foodi Power Nurti Blender 3-in-1
    2,1 l|Glas|1200 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Extra tests

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Blenders per merk