Blender kopen: waar let je op?

Blenders zijn vrij eenvoudige keukenapparaten. Ze kunnen vooral goed pureren en mengen. Dat maakt ze heel geschikt voor het maken van smoothies, shakes en voor het pureren van zelfgemaakte soep.

We vinden ook dat blenders ijsblokjes moeten kunnen malen. Maar uit onze test blijkt dat voor lang niet alle blenders vanzelfsprekend. Het pureren van babyvoeding is ook niet voor alle blenders weggelegd. Een staafmixer doet dat beter.

Soort blender

Naast gewone blenders zijn er ook speciale smoothieblenders, powerblenders en vacuümblenders. Smoothieblenders zijn uitgerust met één of meerdere bekers zodat je de smoothies makkelijk mee kunt nemen. Bekijk en vergelijk smoothieblenders.

Powerblenders, ook wel high speed blenders genoemd, hebben een extra hoog vermogen. Inderdaad blijkt uit de test dat ze ingrediënten fijnmalen als de beste. Ze zijn wel vaak duurder, luidruchtiger en door de warmte van de motor warmt je smoothie iets op. Bekijk en vergelijk powerblenders met een vermogen vanaf 1050 watt.

Vacuümblenders

Het idee achter vacuümblenders is dat vitamine C en andere zuurstofgevoelige ingrediënten langer behouden blijven. Daar zit wat in, want het vacuümzuigen van de blender vertraagt het oxidatieproces. Maar hoeveel extra vitaminen dat oplevert is de vraag: je kunt net zo goed een stukje fruit extra in je smoothie stoppen.

Als je de smoothie een poosje later pas opdrinkt houdt het vacuüm hem inderdaad verser. Vacuümblenders doen er - doordat de kan of beker eerst vacuüm gezogen moet worden - heel lang over om een smoothie te maken. Bekijk en vergelijk vacuümblenders.

Glas of kunststof

Blenders hebben een glazen of kunststof kan. Een glazen kan is fraaier, minder gevoelig voor krassen en wordt minder snel dof dan een kan van kunststof. Een glazen kan is ook beter geschikt voor het pureren van hete soep. Maar een glazen kan is ook een stuk zwaarder: sommige uit onze test wegen meer dan 2 kg!

De bruikbare inhoud van een kan verschilt per blender. Bepaal daarom van tevoren voor wat voor hoeveelheden je de blender wilt gaan gebruiken. Vergelijk blenders of bekijk welke blender de beste is.