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koopadvies

Blender kopen: waar let je op?

Overweeg je een blender te kopen? Bedenk dan wat je met de blender wilt doen. Blenders zijn vooral goed in mixen en pureren. Misschien zijn andere apparaten geschikter voor wat jij wilt maken. Met onze kooptips ga je goed geïnformeerd naar de winkel.

Snel naar:

  1. Keuzehulp blenders
  2. Kooptips voor blenders
  3. Wat kun je met een blender?
  4. Welke soorten blenders zijn er?
  5. Een goedkope blender of een dure?
  6. Blenderkan: welk formaat en welk materiaal?
  7. Meegeleverde accessoires
  8. Welke blender komt het beste uit de test?
  9. Welke alternatieven zijn er?

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Keuzehulp blenders

Wil je weten welke blender het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste blender.

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Blenders - Grootte - Maakt me niet uit - Default

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Kooptips voor blenders

Waar moet je op letten als je een blender koopt? En hoe kies je een goede blender? We laten het je zien in deze video. 

Lees ook:
De beste blenders

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Wat kun je met een blender?

Met een blender kun je goed pureren en mixen. De dichte blenderkan voorkomt gespetter. Dat is handig voor het pureren van vloeibaar of halfvast voedsel.

Met een blender kun je bijvoorbeeld:

  • Smoothies maken
  • Groenten pureren
  • IJsblokjes crushen
  • Pannenkoekenbeslag mixen

Ze zijn er in allerlei soorten en maten. Je kunt kiezen voor opties zoals een smoothiebeker, een hoog vermogen, soepfunctie of vacuümfunctie. 

Bekijk en vergelijk:
Blenders die passen bij jouw wensen
De beste blenders
Hoe we blenders testen

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Welke soorten blenders zijn er?

Blenders - Soort - Normale blender - Columns

'Gewone' blender

Een 'gewone' blender heeft een normale blenderkan en verder geen speciale functies. Met elke 'gewone' blender kun je sowieso smoothies maken en pureren. Als je geen speciale functies nodig hebt, voldoet een gewone blender.

Bekijk en vergelijk:
Blenders

Blenders - Speciale blender - Smoothieblender - Columns

Smoothieblender

Een smoothieblender of 'blender to go' heeft een kleine mengbeker. Daarin kun je de smoothie klaarmaken en meteen opdrinken of meenemen. Er zijn ook blenders met zowel een grote blenderkan als een smoothiebeker. 

Bekijk en vergelijk:
Smoothieblenders

Blenders - Speciale blender - Extra krachtige blender - Columns

Powerblender

Powerblenders of high speed blenders hebben een vermogen van 1200 W of hoger. Ze zijn handig voor zwaardere klussen zoals ijs vermalen. Ze zijn wel duurder dan blenders met een laag vermogen.

Bekijk en vergelijk:
Powerblenders

Blenders - Speciale blender - Superblender - Columns

Superblender

In een superblender kun je soep opwarmen en blenden tegelijk. Je hoeft de soep dus niet in een aparte pan op te warmen. De ingrediënten moeten wel voorgekookt zijn.

Bekijk en vergelijk:
Superblenders

Blenders - Speciale blender - Vacuümblender - Columns

Vacuümblender

Het idee achter een vacuümblender is dat vitamine C en andere zuurstofgevoelige ingrediënten langer behouden blijven. Het vacuüm zuigen vertraagt het oxidatieproces. Zo blijft de smoothie langer vers. 

Bekijk en vergelijk:
Vacuümblenders

Stomer blender 900x375

Stomer blender

Met een baby stomer blender maak je zelf een vers babyhapje klaar voor je kindje. Deze blenders worden ook wel baby food processors genoemd. Eerst stoom je de ingrediënten, daarna kun je ze pureren.

Lees meer over: 
Stomer blenders

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Een goedkope blender of een dure?

Er zijn goedkope blenders van een paar tientjes, maar ook van meer dan €400. Het prijsverschil zit hem in verschillende dingen:

  • Materiaalgebruik: blenders met een metalen behuizing en een glazen kan zijn over het algemeen duurder dan blenders met een behuizing en kan van kunststof. Glas en metaal zijn steviger en gaan in de regel langer mee dan kunststof.
  • Vermogen: blenders met een hoger vermogen zijn duurder dan die met een laag vermogen. 
  • Design: blenders die gezien mogen worden op het aanrecht zijn vaak duurder dan blenders die je liever wegmoffelt in je keukenkastje. Design zegt verder niets over hoe goed de blender is, blijkt uit onze test.

Bekijk en vergelijk:

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Blenderkan: welk formaat en welk materiaal?

Inhoud kan

De grootte van de blenderkan bepaalt hoeveel er in kan. Maar een grotere blender neemt natuurlijk ook meer kastruimte in. Met 1 liter maak je 5 smoothies van 200 ml of 4 kommen soep van 250 ml.

  • Kleine blenders (tot 1 liter) zijn vooral handig voor smoothies of als je weinig kastruimte hebt.
  • Normale blenders (1 tot 1,5 liter) zijn handig als je ook wel eens soep of beslag maakt.
  • Grote blenders (meer dan 1,5 liter) zijn handig als je smoothies, soepen en beslag maakt voor 6 personen of meer.

Glas of kunststof

Blenders hebben een glazen of kunststof kan. Een glazen blenderkan is minder gevoelig voor krassen en wordt minder dof dan een kunststof blenderkan. Maar een glazen kan is ook een stuk zwaarder. 

Extra opties

Met een hittebestendige blenderkan kun je ook hete soep pureren. Een blenderkan met maatstreepjes maakt het makkelijker om ingrediënten in de juiste hoeveelheden af te meten.

blender fruit

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Meegeleverde accessoires

Sommige blenders hebben extra accessoires:

  • Met een hakmolen kun je bijvoorbeeld uien, kruiden en noten fijnhakken. Een aantal blenders kan dit in de blender zelf. De blenders of meegeleverde hakmolens zijn hier vaak niet erg goed in. Een staafmixer met hakmolen of foodprocessor doet dit vaak beter.
  • In een smoothiebeker kun je een smoothie klaarmaken en gelijk meenemen.
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Welke blender komt het beste uit de test?

Wij testen blenders volgens een zeer uitgebreid testprogramma. Daardoor kunnen we je adviseren over:

Liever zelf vergelijken? Bekijk en vergelijk alle geteste blenders.

Vergelijker Laptop Blenders

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Welke alternatieven zijn er?

Staafmixers - Gebruik - Pureren, hakken en kloppen - Columns

Staafmixer

Handzaam apparaat voor het pureren van soepen en babyvoeding. Handig voor kleine hoeveelheden. Met accessoires als een hakmolen of garde. Minder afwas dan bij een blender of keukenmachine.

Bekijk en vergelijk
Staafmixers

Keukenmachines - Inhoud kom - Groot - Columns

Keukenmachine

Keukenmachines zijn geschikt voor bakklussen. Denk aan brooddeeg kneden en luchtig kloppen van eiwitten, slagroom en cakebeslag.

Bekijk en vergelijk:
Keukenmachines

Keukenmachines - Soort - Foodprocessor - Columns

Foodprocessor

Ideaal voor het snijden, raspen en hakken van (grote hoeveelheden) groenten en fruit. Ook voor lichte bakklussen: kloppen, mengen en licht brooddeeg maken. 

Bekijk en vergelijk:
Foodprocessors

Voorkom een miskoop

Met onze test zie je meteen welke blenders goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.

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