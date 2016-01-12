Blender kopen: waar let je op?

Met een blender kun je goed pureren en mixen. De dichte blenderkan voorkomt gespetter. Dat is handig voor het pureren van vloeibaar of halfvast voedsel.

Met een blender kun je bijvoorbeeld:

Smoothies maken

Groenten pureren

IJsblokjes crushen

Pannenkoekenbeslag mixen

Ze zijn er in allerlei soorten en maten. Je kunt kiezen voor opties zoals een smoothiebeker, een hoog vermogen, soepfunctie of vacuümfunctie.

Bekijk en vergelijk:

Blenders die passen bij jouw wensen

De beste blenders

Hoe we blenders testen