Blender kopen: waar let je op?

Overweeg je een blender te kopen? Bedenk dan wat je met de blender wilt doen. Blenders zijn vooral goed in mixen en pureren. Misschien zijn andere apparaten geschikter voor wat jij wilt maken. Met onze kooptips ga je goed geïnformeerd naar de winkel.
Expert blenders
Wil je weten welke blender het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste blender.
Waar moet je op letten als je een blender koopt? En hoe kies je een goede blender? We laten het je zien in deze video.
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De beste blenders
Met een blender kun je goed pureren en mixen. De dichte blenderkan voorkomt gespetter. Dat is handig voor het pureren van vloeibaar of halfvast voedsel.
Met een blender kun je bijvoorbeeld:
Ze zijn er in allerlei soorten en maten. Je kunt kiezen voor opties zoals een smoothiebeker, een hoog vermogen, soepfunctie of vacuümfunctie.
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Blenders die passen bij jouw wensen
De beste blenders
Hoe we blenders testen
Een 'gewone' blender heeft een normale blenderkan en verder geen speciale functies. Met elke 'gewone' blender kun je sowieso smoothies maken en pureren. Als je geen speciale functies nodig hebt, voldoet een gewone blender.
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Blenders
Een smoothieblender of 'blender to go' heeft een kleine mengbeker. Daarin kun je de smoothie klaarmaken en meteen opdrinken of meenemen. Er zijn ook blenders met zowel een grote blenderkan als een smoothiebeker.
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Smoothieblenders
Powerblenders of high speed blenders hebben een vermogen van 1200 W of hoger. Ze zijn handig voor zwaardere klussen zoals ijs vermalen. Ze zijn wel duurder dan blenders met een laag vermogen.
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Powerblenders
In een superblender kun je soep opwarmen en blenden tegelijk. Je hoeft de soep dus niet in een aparte pan op te warmen. De ingrediënten moeten wel voorgekookt zijn.
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Superblenders
Het idee achter een vacuümblender is dat vitamine C en andere zuurstofgevoelige ingrediënten langer behouden blijven. Het vacuüm zuigen vertraagt het oxidatieproces. Zo blijft de smoothie langer vers.
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Vacuümblenders
Met een baby stomer blender maak je zelf een vers babyhapje klaar voor je kindje. Deze blenders worden ook wel baby food processors genoemd. Eerst stoom je de ingrediënten, daarna kun je ze pureren.
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Stomer blenders
Er zijn goedkope blenders van een paar tientjes, maar ook van meer dan €400. Het prijsverschil zit hem in verschillende dingen:
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De grootte van de blenderkan bepaalt hoeveel er in kan. Maar een grotere blender neemt natuurlijk ook meer kastruimte in. Met 1 liter maak je 5 smoothies van 200 ml of 4 kommen soep van 250 ml.
Blenders hebben een glazen of kunststof kan. Een glazen blenderkan is minder gevoelig voor krassen en wordt minder dof dan een kunststof blenderkan. Maar een glazen kan is ook een stuk zwaarder.
Met een hittebestendige blenderkan kun je ook hete soep pureren. Een blenderkan met maatstreepjes maakt het makkelijker om ingrediënten in de juiste hoeveelheden af te meten.
Sommige blenders hebben extra accessoires:
Wij testen blenders volgens een zeer uitgebreid testprogramma. Daardoor kunnen we je adviseren over:
Liever zelf vergelijken? Bekijk en vergelijk alle geteste blenders.
Handzaam apparaat voor het pureren van soepen en babyvoeding. Handig voor kleine hoeveelheden. Met accessoires als een hakmolen of garde. Minder afwas dan bij een blender of keukenmachine.
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Staafmixers
Keukenmachines zijn geschikt voor bakklussen. Denk aan brooddeeg kneden en luchtig kloppen van eiwitten, slagroom en cakebeslag.
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Keukenmachines
Ideaal voor het snijden, raspen en hakken van (grote hoeveelheden) groenten en fruit. Ook voor lichte bakklussen: kloppen, mengen en licht brooddeeg maken.
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Foodprocessors
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