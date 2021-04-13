De beste goedkope blender tot €50

We testten verschillende goedkope blenders tot €50. Dit zijn onder meer blenders van goedkopere merken als:

Aan de meeste goedkope blenders heb je niet al te veel. Maar een aantal budget-blenders doet het wél goed. Het gemiddelde testresultaat is een 5,9. Met zachte ingrediënten hebben deze blenders geen problemen, maar stevigere ingrediënten krijgen de meeste niet goed gepureerd. Ook maken de meeste goedkope blenders flink wat herrie.

Wil je niet te veel uitgeven aan een blender? We testten een aantal goedkope blenders. Bekijk hieronder welke blenders goed uit de test komen. Of wacht bijvoorbeeld op een interessante aanbieding van een duurder model.

De beste budget blender voor smoothies

Een smoothie met zachtere ingrediënten zoals fruit is voor de meeste goedkope blenders prima te doen. Ook slaagt een aantal er redelijk tot goed in om pannenkoekenbeslag te mixen.

Beperkingen van goedkope blenders

De meeste goedkope blenders zijn geen krachtpatsers. Ze hebben vaak een laag vermogen, van rond de 400 Watt. Dat zie je terug in de resultaten.

De meeste blenders hebben moeite met de hardere stukken of met bevroren fruit. Ook babyvoeding pureren is over het algemeen lastig voor goedkope blenders.

IJs crushen is voor de meeste blenders een flinke uitdaging. Maar veel goedkopere modellen bakken er wel heel weinig van en krijgen het ijs niet in kleine stukken.

Vaak best stevig

De duurdere blenders hebben over het algemeen een stevigere constructie. Een aantal goedkope blenders wordt beoordeeld met een 5,5. De reden is vaak de gebruikte materialen. Een aantal heeft een kunststof blenderkan die makkelijk krassen oploopt. Een glazen blenderkan is krasvaster en verkleurt niet. Soms voelt de blender wiebelig aan of zijn de knoppen niet stevig.

Bekijk en vergelijk:

Degelijke blenders tot €50 (alleen voor leden)