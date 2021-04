Je hebt blenders voor drie tientjes en tot wel het tienvoudige daarvan. We testten er diverse de afgelopen jaren. Een goedkope blender: lekker goedkoop of duurkoop?

Conclusie

Aan de meeste goedkope blenders heb je niet al te veel. We testten 20 geteste blenders tot €50. Dit zijn onder meer blenders van goedkopere merken als Blokker, Inventum en Tristar en goedkope modellen van Princess en Philips.

Het gemiddelde testresultaat is een 5,3. Een aantal blenders doet het beter en haalt een score rond de 6. Met zachte ingrediënten hebben ze geen problemen, maar stevigere ingrediënten krijgen de meeste niet goed gepureerd.

Wil je niet te veel uitgeven aan een blender? Vanaf zo'n €70 zijn er diverse blenders met goede resultaten. Bekijk in de productvergelijker welke blender goed uit de test komt. En wacht bijvoorbeeld tot een interessante aanbieding van een duurder model.

Geen krachtpatsers

Goedkope blenders hebben meestal een laag vermogen, van rond de 400 Watt. Dat zie je terug in de resultaten. De meeste blenders hebben moeite met de smoothies met hardere stukken zoals de groente-fruitsmoothie en de smoothie met bevroren fruit. Ook babyvoeding pureren is over het algemeen lastig voor goedkope blenders.

IJs crushen is voor de meeste blenders een flinke uitdaging, maar veel goedkopere modellen bakken er wel heel weinig van en krijgen het ijs niet in kleine stukken.

Zachte ingrediënten geen probleem

Een smoothie met zachtere ingrediënten als fruit is voor de meeste goedkope blenders prima te doen. Ook slagen ze er redelijk tot goed in om pannenkoekenbeslag mixen.

Constructie

Alhoewel de duurdere blenders over het algemeen een stevigere constructie hebben, valt de constructie van de meeste goedkope blenders niet tegen. De meeste scoren een 6 of 7.

Een aantal goedkope blenders wordt beoordeeld met een 3, 4 of 5. De reden is vaak de gebruikte materialen. Een aantal heeft een kunststof kan die makkelijk krassen oploopt. Een glazen kan is krasvaster en verkleurt niet. Soms voelt de blender onsolide aan of zijn de knoppen niet stevig. Ook zijn de meeste goedkope blenders flink lawaaiig.