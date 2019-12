Ben je een liefhebber van smoothies? Dan is het fijn als een blender het fruit fijn kan malen. In onze test maken we 3 verschillende soorten smoothies, maar kijken we ook hoe ijsblokjes vermalen worden én maken we soepen en babyvoeding. En natuurlijk of het een handig en solide apparaat is. Lees meer over hoe wij blenders testen.