Welke blender is als beste getest? En waar moet je op letten als je een blender koopt? Wij adviseren je over de beste blenders voor smoothies, groenten pureren en ijsblokjes crushen.
Onze onderzoekers testen elke blender uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke blenders goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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Ben je een liefhebber van smoothies? Dan is het fijn als een blender fruit goed kan fijnhakken. We stellen blenders op de proef met smoothies maken, groenten pureren en ijsblokjes crushen. En we testen natuurlijk of het een handig en degelijk apparaat is.
Lees meer over hoe wij blenders testen.
Houd jij ook van heerlijk verse smoothies? Je kunt met alle blenders smoothies maken. Maar er zijn ook blenders met een speciale smoothiebeker. Bekijk de blenders die de beste smoothies maken.
Fris je je smoothie graag op met schaafijs, of maak je vaak smoothies van bevroren fruit? Uit onze test blijkt dat sommige blenders het ijs alleen een beetje schaven. Of het ijs smelt zelfs door de warmte van de motor.
Bekijk onze Beste Koop als je op zoek bent naar een goede, betaalbare blender. Of de Beste uit de Test als de prijs niet uitmaakt en je gewoon de allerbeste wilt.
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