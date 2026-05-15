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Professioneel getest!

De beste blender voor jou, door ons getest

Welke blender is als beste getest? En waar moet je op letten als je een blender koopt? Wij adviseren je over de beste blenders voor smoothies, groenten pureren en ijsblokjes crushen.

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Wij hebben blenders voor je getest

Laatste update van de test: 15 mei 2026
  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elke blender uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke blenders goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

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    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

Ben je een liefhebber van smoothies? Dan is het fijn als een blender fruit goed kan fijnhakken. We stellen blenders op de proef met smoothies maken, groenten pureren en ijsblokjes crushen. En we testen natuurlijk of het een handig en degelijk apparaat is.

Lees meer over hoe wij blenders testen.

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    1. De beste smoothieblenders

    Houd jij ook van heerlijk verse smoothies? Je kunt met alle blenders smoothies maken. Maar er zijn ook blenders met een speciale smoothiebeker. Bekijk de blenders die de beste smoothies maken.

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    2. Beste blender voor ijs crushen

    Fris je je smoothie graag op met schaafijs, of maak je vaak smoothies van bevroren fruit? Uit onze test blijkt dat sommige blenders het ijs alleen een beetje schaven. Of het ijs smelt zelfs door de warmte van de motor. 

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    3. Wat is de beste goedkope blender?

    Bekijk onze Beste Koop als je op zoek bent naar een goede, betaalbare blender. Of de Beste uit de Test als de prijs niet uitmaakt en je gewoon de allerbeste wilt.

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Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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