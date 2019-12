Hoe wij blenders testen

Wij testen blenders op onder andere het maken van smoothies, het malen van ijsblokjes en het pureren van babyvoeding. Verder kijken we naar het gebruiksgemak, de constructie en het geluid. Op deze pagina leggen we uit hoe we testen en hoe we tot onze testoordelen zijn gekomen.

Test blenders

We testen blenders samen met buitenlandse consumentenorganisaties. Op basis van de vele tests geven we een oordeel voor:

smoothies maken (30%)

ijsblokjes malen (7%)

babyvoeding pureren (7%)

beslag maken (6%)

gebruiksgemak (30%)

constructie (10%)

geluid (10%)

Bekijk welke blenders als Beste uit de Test komen of vergelijk alle blenders.

Smoothies maken

We maken 3 soorten smoothies:

groene smoothies , met bleekselderij, appel en banaan;

, met bleekselderij, appel en banaan; fruitsmoothies , met sinaasappel, banaan en appel;

, met sinaasappel, banaan en appel; groenten-fruitsmoothies, met sinaasappel, appel en wortel.

We testen hoe lang het duurt tot de ingrediënten goed zijn gemixt, de gelijkmatigheid en de consistentie van de substantie, en of er geen grote stukken of klontjes overblijven van de ingrediënten.

Babyvoeding pureren

We pureren gekookte aardappels, wortelen en vlees met voldoende kookvocht van de wortelen tot de gewenste consistentie, of tot we het idee hebben dat het niet beter wordt. We meten hoeveel vocht we gebruiken en hoe lang het duurt. We spoelen het resultaat door een grove zeef om te kijken hoeveel klontjes er achterblijven. Ook kijken we of er onderdelen van de blender verkleurd zijn door de wortelen.

IJsblokjes malen

Ook hier klokken we hoe lang het duurt tot de ijsblokjes zijn gemalen en bekijken we de gelijkmatigheid en de constistentie van het gecrushte ijs.

Beslag maken

We beoordelen de tijd die nodig is om het beslag goed te mengen, of het beslag mooi gelijkmatig en glad, luchtig en vloeibaar wordt en of het beslag lang 'houdt', dus of de vaste ingrediënten niet snel bezinken.

Gebruiksgemak

Bij het gebruiksgemak bekijken we de gebruiksaspecten, waarvan de belangrijkste zijn opgenomen in de vergelijker. Zo beoordelen we:

de gebruiksaanwijzing;

of je het apparaat makkelijk in elkaar zet en uit elkaar haalt;

of je het apparaat eenvoudig bedient;

hoe makkelijk je de onderdelen schoonmaakt;

het opbergen en verplaatsen van het apparaat;

of de blender ook geschikt is voor linkshandigen.

Constructie

Hierbij beoordelen we het materiaal van de verschillende onderdelen op stevigheid en krasvastheid, of de verschillende onderdelen goed op elkaar aansluiten, of de kan stabiel staat en hoe solide de bedieningsknoppen zijn.

Geluid

Het geluid wordt beoordeeld tijdens het gebruik van de blender op verschillende snelheden. Niet alleen het geluidsvolume (decibellen) registreren we, maar we beoordelen ook hoe vervelend het geluid is.

Overige functies

Sommige blenders claimen ook voor ander klusjes geschikt te zijn, zoals het maken van mayonaise, het pureren van babyvoeding en het hakken van noten. Als in de handleiding instructies staan voor dergelijke klusjes, dan testen we de blenders ook op deze onderdelen. De oordelen hiervoor staan wel in de vergelijker, maar ze wegen niet mee in het Testoordeel.

Lees meer over onze predicaten ‘Beste Koop’ en ‘Beste uit de Test’.

Bekijk de beste blender Vergelijk alle blenders