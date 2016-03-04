Hoe wij blenders testen

We testen samen met anderen

We testen blenders samen met andere Europese consumentenorganisaties via International Consumer Research & Testing (ICRT). De tests worden uitgevoerd in een professioneel laboratorium. Daar testen we blenders het hele jaar door.

Onafhankelijk

We kopen alle blenders zelf in de winkel. We nemen geen producten aan van fabrikanten. Onze tests betalen we grotendeels met opbrengsten van onze leden. Soms krijgen we een vergoeding als je via ons naar een webwinkel doorklikt.

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Onze inkomsten

Open naar fabrikanten

We delen de testresultaten met fabrikanten. Zo kunnen ze vragen stellen, eventuele fouten melden en hun producten verbeteren.

Waar testen we blenders op?

We testen blenders op verschillende punten. Het percentage geeft aan hoe zwaar elk onderdeel meetelt in het eindoordeel.

Smoothies maken (41%)

Groenten pureren (8%)

IJsblokjes crushen (3%)

Pannenkoekenbeslag mixen (3%)

Gebruiksgemak (25%)

Geluid (10%)

Constructie (10%)

Energiegebruik in standbystand (0%)

Veiligheid (0%)

Extra tests (0%)

Elk oordeel is gebaseerd op meerdere tests. De 'wegingen' zijn gebaseerd op hoe belangrijk consumenten de verschillende testonderdelen vinden.

De oordelen voor elektrische veiligheid en energiegebruik in standbystand wegen niet mee. Blenders die bij veiligheid lager dan een 5,5 scoren krijgen daarvoor aftrekpunten bij het eindoordeel.

Smoothies maken

In de test maken we 2 verschillende smoothies:

Smoothie met bevroren banaan en blauwe bessen.

Smoothie van groente en fruit, met sinaasappel, appel, wortels, yoghurt en melk.

Na het blenden kijken we of er geen grote stukken of klontjes overblijven van de ingrediënten. We beoordelen of de smoothies mooi glad worden. Ook noteren we hoe lang het duurt tot de ingrediënten goed zijn gemixt.

Bekijk en vergelijk:

Blenders die goed smoothies maken (alleen voor leden)

Groenten pureren

We koken aardappels, wortels en erwtjes. Deze pureren we in de blender met wat water erbij. We meten hoe lang het duurt om de groenten fijn te krijgen. We stoppen de test als de ingrediënten fijngehakt zijn of als de puree niet meer beter wordt. Daarna gieten we de puree door een zeef om te kijken hoeveel klontjes er achterblijven.

Bekijk en vergelijk:

Blenders die goed groenten pureren (alleen voor leden)

IJsblokjes crushen

We vermalen 10 ijsblokjes op de snelheid die de handleiding aanbeveelt. Ook hier klokken we hoe lang het duurt tot de ijsblokjes zijn gemalen en bekijken we de gelijkmatigheid en de dikte en van het gecrushte ijs.

Een aantal blenders schaaft het ijs alleen een beetje zonder het echt goed te malen. En in sommige gevallen smelt het ijs zelfs een beetje door de warmte van de motor.

Bekijk en vergelijk:

Blenders die goed ijsblokjes crushen (alleen voor leden)

Beslag maken

We maken in de blenderkan een pannenkoekenbeslag en meten hoe lang nodig is om het beslag goed te mengen. Ook kijken we of het beslag glad en luchtig wordt, zonder klontjes. Verder kijken we of de ingrediënten goed gemengd blijven. Dus of het beslag na even staan niet te snel bezinkt.

Bekijk en vergelijk:

Blenders die goed beslag mixen (alleen voor leden)

Gebruiksgemak

Voor het beoordelen van het gebruiksgemak testen we:

Schoonmaken

In elkaar zetten en uit elkaar halen

Bediening

Stabiliteit tijdens bediening

Vullen en legen

Verplaatsen en opbergen

Gebruiksaanwijzing

Gebruik voor linkshandigen

Bekijk en vergelijk:

Gebruiksvriendelijke blenders (alleen voor leden)

Blenders die je gemakkelijk kunt schoonmaken (alleen voor leden)

Geluid

We meten hoe luid de lege blender is op de maximale snelheid. Een panel van 3 laboratoriumexperts beoordeelt of het geluid dat de blender maakt stil en prettig is. Is het geluid hard of opdringerig dan krijgt de blender een lagere score.

Er zijn maar weinig blenders die op dit punt goed presteren. De meeste blenders maken behoorlijk wat lawaai.

Bekijk en vergelijk:

Blenders met een goed oordeel voor geluid (alleen voor leden)

Degelijkheid

We beoordelen hoe degelijk de blender in elkaar zit. We checken of de onderdelen goed op elkaar aansluiten en of de motor goed is afgeschermd. En we beoordelen de stabiliteit en krasbestendigheid van de blenderkan.

Bekijk en vergelijk:

Blenders met een goed oordeel voor degelijkheid (alleen voor leden)

Overige testonderdelen

Energiegebruik

We meten hoeveel energie de blender gebruikt als deze uit staat. Blenders kunnen toch stiekem energie gebruiken wanneer het display verlicht blijft of er een lichtje blijft branden.

Blenders gebruiken weinig energie vergeleken met andere apparaten in huis. Dat komt omdat de meeste blenders niet verwarmen en ze staan ook niet voor langere tijd aan. De score voor energie telt daarom niet mee in het testoordeel.

Veiligheid

We testen de veiligheid van de constructie en of er bescherming is tegen elektrische schokken. Blenders die bij veiligheid lager dan een 5,5 scoren, krijgen daarvoor aftrekpunten bij het eindoordeel. Het komt gelukkig bijna nooit voor dat we in de test blenders tegenkomen die elektrisch onveilig zijn.

Extra tests

Sommige blenders claimen ook voor andere klusjes geschikt te zijn, zoals:

Noten, uien en verse kruiden hakken.

Soep opwarmen en pureren. Je hebt hier dan geen aparte pan voor nodig.

Als in de handleiding instructies staan voor zulke klusjes, dan testen we de blenders ook op deze onderdelen. De oordelen hiervoor staan wel in de vergelijker, maar ze wegen niet mee in het Testoordeel.

Bekijk en vergelijk:

Blenders die goed noten hakken (alleen voor leden)

Blenders die goed kruiden hakken (alleen voor leden)

Blenders die goed soep pureren én verhitten (alleen voor leden)