Wat is een slowjuicer?

Een slowjuicer perst het sap langzaam uit groente en fruit. Dit is anders dan bij een sapcentrifuge, die groente en fruit vermaalt en het sap eruit slingert. Slowjuicers zouden hierdoor meer en beter sap geven dan sapcentrifuges.

Mooie verkooppraatjes

Claims van fabrikanten zoals 'levend sap', 'meer enzymen' en '30% meer vitamine C' laten je geloven dat sap uit slowjuicers beter is dan sap uit een gewone sapcentrifuge. Met een slowjuicer komt minder warmte vrij en minder zuurstof bij het sap. Warmte en zuurstof hebben invloed op de werkzaamheid van vitamine C. Ziedaar: een slowjuicer levert beter sap, aldus de fabrikanten.

Wat is waar?

Van de fabrikantenclaims blijkt niks te kloppen. Dat bleek uit een test van onze Australische collega's. Bovendien is er geen wetenschappelijk bewijs voor de claims, bevestigen wetenschappers van de Wageningen Universiteit.

Op een rij:

Sap uit de slowjuicer bevat niet meer vitamine C.

Sap uit de slowjuicer bevat niet meer ijzer, calcium en magnesium.

Je krijgt niet standaard meer sap uit een slowjuicer dan uit een sapcentrifuge. Dit is afhankelijk van het apparaat.

De claims over het aantal enzymen zijn onzinnig. Stel dat er meer enzymen in het sap zouden zitten, dan zijn die al lang afgebroken voor je lichaam ze opneemt.

Hoe reageren de fabrikanten

Helaas kunnen ook de fabrikanten geen bewijs leveren voor hun claims. Ze hebben óf geen onderzoek gedaan óf de publicaties zijn vertrouwelijk. Enkele fabrikanten baseren zich op de algemene aanname dat 'vitamines kapotgaan door hitte of zuurstof'.

Ons advies

Af en toe genieten van een sapje kan best, maar trap niet in allerlei verkooppraatjes. Hoewel vitamines en mineralen in sapjes zitten, blijft het eten van groente en fruit in hun geheel het gezondst. De meeste vezels gaan namelijk verloren tijdens het persen, welke techniek je ook gebruikt.

Daarnaast eet je vaak 1 stuk fruit, maar werk je met een sapje meerdere stuks tegelijk naar binnen. Zo krijg je met een sapje ongemerkt veel suiker binnen.

Wat te doen met pulp

Ook met de pulp dat overblijft kun je veel doen. Verwerk het bijvoorbeeld in een omelet, trek er bouillon van of maak een groenteburger. Op internet vind je tal van recepten voor de pulp van je sapje.

