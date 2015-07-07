Slowjuicers

Wat is het gezondst?

Een smoothie uit de blender levert gezondere dranken op dan een sapje uit een sapcentrifuge of slowjuicer. In een blender gebruik je namelijk het hele stuk groente en fruit. Terwijl bij een juicer of centrifuge de meeste gezonde bestanddelen uit groente en fruit, zoals de vezels, achterblijven in de pulp. In het sap komt vooral het suiker uit het geperste fruit en groente.

Meer vezels

Bij een smoothie uit de blender blijven deze vezels wél behouden. Een smoothie bevat daardoor meestal meer vezels dan een sapje uit een sapcentrifuge of slowjuicer. Door het blenden komt er wel lucht bij het drankje. Sommige vitamines kunnen daardoor langzaam afbreken. Drink je smoothie daarom bij voorkeur meteen.

Wat is een sapcentrifuge?

Een sapcentrifuge maakt sap door groente en fruit eerst fijn te malen en daarna met hoge snelheid rond te draaien. Door de kracht van de centrifuge wordt het sap van de pulp gescheiden. Het resultaat is vaak een helder sapje zonder veel vezels.

Voordelen sapcentrifuge

Maakt snel sap.

Vaak goedkoper dan een slowjuicer.

Vaak grote vulopening, waardoor je minder snijwerk hebt.

Geschikt voor harde groente en fruit.

Nadelen sapcentrifuge

Sap bevat weinig vezels.

Maakt vaak meer lawaai.

Minder geschikt voor bladgroente of zachte ingrediënten.

Wat is een slowjuicer?

Een slowjuicer perst groente en fruit langzaam uit met een draaiende schroef (vijzel). In plaats van raspen worden ingrediënten langzaam gekneusd en geperst.

Voordelen slowjuicer

Geschikt voor meer soorten ingrediënten (zoals bladgroente).

Sap bevat iets meer pulp/vezels dan met een sapcentrifuge.

Nadelen slowjuicer

Langzamer dan een sapcentrifuge.

Meer snijwerk vooraf en schoonmaken achteraf.

Vaak duurder.

Mooie verkooppraatjes

Met beide apparaten maak je dus heerlijke sapjes van groente of fruit. Fabrikanten beweren vaak dat sap uit een slowjuicer meer vitamines, enzymen of mineralen bevat dan sap uit een sapcentrifuge.

Volgens onderzoek door onze Australische collega's klopt dat niet. Sap uit een slowjuicer bevat niet meer vitamine C, ijzer, calcium of magnesium dan sap uit een sapcentrifuge. Ook krijg je met een slowjuicer niet standaard meer sap dan met een sapcentrifuge. Dat is afhankelijk van het apparaat.

Ook claims over extra enzymen zijn volgens onderzoekers niet relevant. Enzymen worden tijdens de spijsvertering toch afgebroken.

Wat is het verschil met een blender?

Een blender werkt anders dan een sapcentrifuge of slowjuicer. In plaats van sap uit groente en fruit te persen, pureert een blender alles tot een smoothie. De pulp en vezels blijven dus gewoon in het drankje zitten. Daardoor is het drankje ook dikker dan het sap van een slowjuicer of sapcentrifuge.

Voordelen blender

Vezels blijven behouden.

Je gebruikt het hele stuk fruit of groente.

Vaak minder voedselverspilling.

Bredere toepassing: geschikt voor smoothies, soepen en sauzen.

Nadelen blender

Soms moet je extra vocht toevoegen (bijv. water of zuivel).

Niet iedereen vindt de structuur prettig.

Ons advies

Af en toe genieten van een sapje of smoothie kan best, maar trap niet in allerlei verkooppraatjes. Hoewel vitamines en mineralen in sapjes zitten en vezels in smoothies, blijft het eten van groente en fruit in hun geheel het gezondst. Zo krijg je de meeste vezels, vitaminen en mineralen binnen.

Daarnaast eet je vaak één los stuk fruit, maar werk je met een sapje of smoothie meerdere stuks tegelijk naar binnen. Zo krijg je ongemerkt veel suiker binnen.

Alternatieven

Wist je dat je met een staafmixer ook een lekkere smoothie kunt maken? En die is vaak voordeliger dan een blender. Lees meer over de verschillen tussen blenders en staafmixers.