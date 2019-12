Blender gezonder dan sapcentrifuge

Nieuws|Wie meer groente en fruit wil binnenkrijgen, kiest beter voor een blender dan voor een sapcentrifuge. In de smoothies en soepen die je in de blender maakt, zitten veel meer gezonde bestanddelen van groente en fruit dan in sapjes die je perst met de sapcentrifuge of slowjuicer.

Smoothie beter dan sap

Een smoothie uit de blender is een veel betere manier om de gezonde bestanddelen van groenten en fruit binnen te krijgen dan een sapje uit de sapcentrifuge of de slowjuicer. In een blender gebruik je hele stukken groenten en fruit, terwijl bij een juicer de meeste gezonde bestanddelen uit groenten en fruit, zoals de vezels, achterblijven in de pulp. Wat in je sap terechtkomt, zijn vooral de suikers uit de geperste groenten en fruit.

Overigens is het een fabeltje dat sap uit de slowjuicer gezonder is dan sap uit de sapcentrifuge. Lees meer over ons onderzoek naar de lege claims over de voordelen van slowjuicers ten opzichte van sapcentrifuges.

Blender niet goed voor babyvoeding

De blender is trouwens niet het juiste apparaat om babyvoeding mee te pureren, zo blijkt uit onze test. We testten bij alle blenders hoe goed ze babyvoeding kunnen pureren. Lees hier welke de beste babyvoeding maken zonder al te veel klontjes erin.

Veel beter voor babymaaltijden is een staafmixer. Bekijk welke de beste staafmixers zijn. Binnenkort publiceren we nieuwe testresultaten voor staafmixers.