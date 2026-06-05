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Professioneel getest!

De beste staafmixer

Welke staafmixer is de beste hulp bij het maken van puree, heeft uithoudingsvermogen en is handig in gebruik? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf alle staafmixers grondig te testen. Zo kun jij een goede staafmixer kopen.

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Wij hebben staafmixers voor je getest

Laatste update van de test: 5 juni 2026
  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elke staafmixer uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk de video.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke staafmixers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

Wij hebben staafmixers getest met hakmolen en zonder hakmolen. Natuurlijk testen we met alle staafmixers hoe goed ze pureren en mixen. Heeft de staafmixer een hakmolen? Dan testen we of deze goed uien, noten en kruiden kan hakken. Bij staafmixers met een garde testen we ook hoe goed ze slagroom en eiwitten kloppen.

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    1. Gebruiksvriendelijke staafmixer

    Een goede staafmixer kun je makkelijk bedienen en heeft een stevige grip. Je pureert een stuk prettiger met degelijke knoppen en een fijn lang snoer. En natuurlijk is gemakkelijk schoonmaken ook belangrijk. Al deze dingen testen we. Met onze Vergelijker vind je staafmixers met een goed gebruiksgemak.

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    2. Sterk en krachtig

    Staafmixers krijgen het soms zwaar te verduren. Daarom letten we in onze test extra op de stevigheid van de staafmixer. En we testen de motor op uithoudingsvermogen. Een aantal goedkope staafmixers gingen in onze test stuk. Wij helpen je een voordelige staafmixer te kiezen die het wél goed doet.

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    3. De beste accessoires

    Met een staafmixer kun je pureren en mengen. Met een hakmolen en garde erbij heb je een behoorlijk veelzijdig apparaat waarmee je ook kunt hakken en kloppen. Een goede staafmixer kan daarmee een compact alternatief zijn voor een foodprocessor of keukenmachine. Wij helpen je een staafmixer kopen met de juiste accessoires voor jou. 

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen staafmixers op deze en nog veel meer punten?
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Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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