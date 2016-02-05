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gebruikstips

Gebruikstips voor je staafmixer

Je hebt een staafmixer gekocht en maakt de lekkerste gerechten. Hier vind je tips hoe je een staafmixer schoonmaakt. En wat je kunt doen als hij het niet meer doet.

Snel naar:

  1. Handige keukenhulp
  2. Schoonmaaktips
  3. Staafmixer repareren
  4. Staafmixer recyclen of wegdoen

1

Handige keukenhulp

Met een een staafmixer wordt zelf koken een stuk makkelijker: een soep, spread, saus of smoothie maak je in een handomdraai. Handig is dat je zelf kunt bepalen wat er ingaat en recepten helemaal aan jouw smaak of dieet kunt aanpassen.

Met een staafmixer kun je heel simpel koken met restjes. Hierdoor hoef je minder vaak eten weg te gooien. Goed voor je portemonnee en lekker duurzaam.

Handige keukenhulp

2

Schoonmaaktips

  • Voorkom een spetterfestijn: zet de staafmixer pas aan als de voet op de bodem van de kom of pan zit.
  • Koppel na gebruik alle opzetstukken van de staafmixer los en haal de stekker uit het stopcontact. Zo kun je er goed en veilig bij.
  • Bij de meeste staafmixers mogen de opzetstukken in de vaatwasser. Check hiervoor de gebruiksaanwijzing. Vaak is goed afspoelen al voldoende.
  • Blijft er voedsel tussen de mesjes zitten? Zet hem dan in een kom met warm water en zet de staafmixer aan. Voeg eventueel wat afwasmiddel toe.
  • Droog de mesjes niet af, daarvan worden ze bot.
  • Andere onderdelen van de staafmixer kun je laten drogen op een doek, of droog je af.

Bekijk en vergelijk:
Staafmixers die je gemakkelijk kunt schoonmaken (alleen voor leden)

Gebruikstips

3

Staafmixer repareren

Over het algemeen is repareren duurzamer dan een nieuwe staafmixer kopen. Het bespaart grondstoffen en is vaak goedkoper.

Kijk eerst of de garantie nog geldt, want dan moet de winkel je helpen. Is de garantieperiode voorbij dan kun je je staafmixer op verschillende manieren (laten) repareren:

  • Zelf repareren is meestal het goedkoopst.
  • In een Repair Cafe kun je hulp krijgen bij een reparatie.
  • Bied de klus aan via bijvoorbeeld Studentenkarwei of Werkspot.
  • Maak gebruik van www.monteuropafstand.nl.
  • Zoek een monteur in de buurt die aangesloten is bij Techniek Nederland. Vraag altijd vooraf een prijsopgave op papier. De uiteindelijke rekening mag niet meer dan 10% afwijken van het afgesproken bedrag. Tenzij de reparateur hiervoor toestemming heeft gevraagd.
Staafmixer repareren nieuw

4

Staafmixer recyclen of wegdoen

Apparaten met een laag energieverbruik, zoals een staafmixer, zijn vaak geschikt voor een tweede leven. Gebruik je hem niet meer maar werkt hij nog goed? Breng hem dan bijvoorbeeld naar de kringloop of verkoop hem op Marktplaats.

Werkt hij niet meer? Laat hem dan recyclen. Zo worden schadelijke stoffen veilig afgevoerd. En van veel grondstoffen kunnen nieuwe dingen worden gemaakt.

Waar inleveren

  • Via je gemeente kun je jouw apparaat inleveren voor recycling.
  • Via een inzamelpunt in de buurt. Op watismijnapparaatwaard.nl vind je adressen van inzamelpunten.
  • Via een winkel:
    • Een winkel moet je oude apparaat innemen als je er een vergelijkbaar nieuw apparaat koopt.
    • Grotere elektronicazaken moeten kleine apparaten (tot 25x25x25 cm) ook innemen als je geen nieuw apparaat koopt.
    • 6000 andere winkels (supermarkten, bouwmarkten, tuincentra) hebben inleverbakken.

Betaal de winkel nooit een extra bedrag om je apparaat in te kunnen leveren. Bij de aankoop betaal je een verwijderingsbijdrage.

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Uitslag test staafmixers
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