Gebruikstips voor je staafmixer

Je hebt een staafmixer gekocht en maakt de lekkerste gerechten. Hier vind je tips hoe je een staafmixer schoonmaakt. En wat je kunt doen als hij het niet meer doet.
Expert staafmixers
Met een een staafmixer wordt zelf koken een stuk makkelijker: een soep, spread, saus of smoothie maak je in een handomdraai. Handig is dat je zelf kunt bepalen wat er ingaat en recepten helemaal aan jouw smaak of dieet kunt aanpassen.
Met een staafmixer kun je heel simpel koken met restjes. Hierdoor hoef je minder vaak eten weg te gooien. Goed voor je portemonnee en lekker duurzaam.
Bekijk en vergelijk:
Staafmixers die je gemakkelijk kunt schoonmaken (alleen voor leden)
Over het algemeen is repareren duurzamer dan een nieuwe staafmixer kopen. Het bespaart grondstoffen en is vaak goedkoper.
Kijk eerst of de garantie nog geldt, want dan moet de winkel je helpen. Is de garantieperiode voorbij dan kun je je staafmixer op verschillende manieren (laten) repareren:
Apparaten met een laag energieverbruik, zoals een staafmixer, zijn vaak geschikt voor een tweede leven. Gebruik je hem niet meer maar werkt hij nog goed? Breng hem dan bijvoorbeeld naar de kringloop of verkoop hem op Marktplaats.
Werkt hij niet meer? Laat hem dan recyclen. Zo worden schadelijke stoffen veilig afgevoerd. En van veel grondstoffen kunnen nieuwe dingen worden gemaakt.
Betaal de winkel nooit een extra bedrag om je apparaat in te kunnen leveren. Bij de aankoop betaal je een verwijderingsbijdrage.