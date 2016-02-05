Gebruikstips voor je staafmixer

Met een een staafmixer wordt zelf koken een stuk makkelijker: een soep, spread, saus of smoothie maak je in een handomdraai. Handig is dat je zelf kunt bepalen wat er ingaat en recepten helemaal aan jouw smaak of dieet kunt aanpassen.

Met een staafmixer kun je heel simpel koken met restjes. Hierdoor hoef je minder vaak eten weg te gooien. Goed voor je portemonnee en lekker duurzaam.