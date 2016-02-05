icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
koopadvies

Staafmixer kopen: waar let je op?

Een staafmixer is handig voor pureren en mixen. Met extra accessoires kun je er ook mee kloppen en hakken. Wat kun je er allemaal mee? En hoe kies je de beste?

Snel naar:

  1. Keuzehulp staafmixers
  2. Wat kun je met een staafmixer?
  3. Welke accessoires heb je nodig?
  4. Waar let je verder op bij de aankoop?
  5. Wat kost een goede staafmixer?
  6. Welke alternatieven zijn er?

1

Keuzehulp staafmixers

Wil je weten welke staafmixer het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste staafmixer.

Help mij kiezen

Keuzehulp_Staafmixers

2

Wat kun je met een staafmixer?

Met een staafmixer kun je goed pureren en mixen. Zo kun je bijvoorbeeld gemakkelijk:

  • Smoothies maken
  • Groenten (zoals een babyhapje) en soep pureren
  • Pannenkoekenbeslag mixen
  • Mayonaise maken
  • Ingredienten fijnhakken, met een hakmolen
  • Slagroom en eiwitten kloppen, met een garde

Bekijk en vergelijk:
De beste staafmixers
Staafmixers die passen bij jouw wensen

Video: kooptips staafmixers

3

Welke accessoires heb je nodig?

Met extra accessoires kan een staafmixer een compact alternatief zijn voor een foodprocessor, keukenmachine of handmixer.

  • Hakmolen: hiermee hak je uien, kruiden en noten.
  • Garde: hiermee klop je slagroom en eiwitten.

Er zijn natuurlijk ook staafmixers met een hakmolen én een garde.

Andere accessoires

  • Pureevoet: dit is speciaal bedoeld voor het maken van aardappelpuree.

  • Grote hakmolen: hiermee is een staafmixer een compact alternatief voor een foodprocessor.

Bekijk en vergelijk:
Staafmixers met een hakmolen
Staafmixers met een garde
Staafmixers met een hakmolen en garde
Staafmixers met een pureevoet 
Staafmixers met een grote hakmolen

Koopadvies_channel3

4

Waar let je verder op bij de aankoop?

Snelheid en vermogen

Staafmixers - Opties - Instelbare snelheid - DefaultMet een staafmixer met 2 of meer snelheden kun je de snelheid aanpassen aan de bereiding. Een staafmixer met traploze snelheid past zich aan aan de weerstand. Een turbostand werkt kort op hoge kracht.

Gebruik je de staafmixer voor zwaardere klussen, zoals pureren en hakken? Kies dan voor een staafmixer van minimaal 600 Watt.

Snoer

Staafmixers - Opties - Lang snoer - DefaultEen lang snoer (>150 cm) is handig bij een stopcontact verder weg. Het geeft ook meer bewegingsvrijheid tijdens het mixen. Een snoer van minder dan 125 cm is erg kort en werkt onprettig. Handig zijn staafmixers met een spiraalsnoer.

Er zijn ook oplaadbare staafmixers zonder snoer (niet getest). De motor daarvan is voor langdurig of zwaar gebruik meestal niet krachtig genoeg.

Soort staafmixervoet

Staafmixers - Opties - Rvs voet - DefaultEen staafmixer met een rvs voet is wat robuuster dan een voet van plastic. Een plastic voet kan verkleuren door gekleurd voedsel (bijvoorbeeld wortels) en is kwetsbaarder dan een rvs voet. Een staafmixer met afneembare voet is makkelijk schoon te maken.

Gewicht

Staafmixers - Opties - Lichtgewicht apparaat - DefaultLichtgewicht staafmixers (lichter dan 800 gram) zijn fijn als je de staafmixer voor langere tijd achter elkaar gebruikt.

Vaatwasserbestendig

Staafmixers - Opties - Vaatwasserbestendige onderdelen 1 - Default

Vaak is goed afspoelen al voldoende, maar bij de meeste staafmixers kunnen alle losse onderdelen in de vaatwasser. 

Bekijk en vergelijk:
Staafmixers die passen bij jouw wensen

5

Wat kost een goede staafmixer?

De prijs van een staafmixer hangt af van het aantal accessoires. Er zijn al staafmixers vanaf €20 die volgens onze test goed presteren.

Staafmixer met of zonder hakmolen

  • Een staafmixer zonder hakmolen haal je in huis voor €20 tot €80.

  • Een staafmixer met hakmolen kost tussen de €35 en €170.

Staafmixer met hakmolen en garde

Een uitgebreide staafmixer met een hakmolen en een garde koop je ook voor €35 tot €170.

Bekijk en vergelijk:
Goedkope én goede staafmixers (alleen voor leden)
Goedkoopste staafmixers

Vergelijker Laptop Staafmixers

6

Welke alternatieven zijn er?

Blenders - Soort - Normale blender - Columns

Blender

Met dichte kan tegen spetteren. Handig voor pureren en mengen van smoothies, sauzen en soepen. En voor grote hoeveelheden. Kan ook ijs crushen. Voor sapjes zijn er ook sapcentrifuges en slowjuicers.

Bekijk en vergelijk:
Blenders

Keukenmachines - Soort - Keukenmachine - Columns

Keukenmachine

Keukenmachines zijn geschikt voor bakklussen. Denk aan brooddeeg kneden en luchtig kloppen van eiwitten, slagroom en cakebeslag.

Bekijk en vergelijk:
Keukenmachines

Keukenmachines - Soort - Foodprocessor - Columns

Foodprocessor

Ideaal voor het snijden, raspen en hakken van (grote hoeveelheden) groenten en fruit. Ook voor lichte bakklussen: kloppen, mengen en licht brooddeeg maken. 

Bekijk en vergelijk:
Foodprocessors 

Voorkom een miskoop

Met onze test zie je meteen welke staafmixers goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.

De beste staafmixer
Staafmixers - Beste alt - 1200x800
Uitslag test staafmixers
De besteAlle testresultaten