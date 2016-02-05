Staafmixer kopen: waar let je op?

Een staafmixer is handig voor pureren en mixen. Met extra accessoires kun je er ook mee kloppen en hakken. Wat kun je er allemaal mee? En hoe kies je de beste?
Wil je weten welke staafmixer het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste staafmixer.
Met een staafmixer kun je goed pureren en mixen. Zo kun je bijvoorbeeld gemakkelijk:
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De beste staafmixers
Staafmixers die passen bij jouw wensen
Met extra accessoires kan een staafmixer een compact alternatief zijn voor een foodprocessor, keukenmachine of handmixer.
Er zijn natuurlijk ook staafmixers met een hakmolen én een garde.
Pureevoet: dit is speciaal bedoeld voor het maken van aardappelpuree.
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Staafmixers met een hakmolen
Staafmixers met een garde
Staafmixers met een hakmolen en garde
Staafmixers met een pureevoet
Staafmixers met een grote hakmolen
Met een staafmixer met 2 of meer snelheden kun je de snelheid aanpassen aan de bereiding. Een staafmixer met traploze snelheid past zich aan aan de weerstand. Een turbostand werkt kort op hoge kracht.
Gebruik je de staafmixer voor zwaardere klussen, zoals pureren en hakken? Kies dan voor een staafmixer van minimaal 600 Watt.
Een lang snoer (>150 cm) is handig bij een stopcontact verder weg. Het geeft ook meer bewegingsvrijheid tijdens het mixen. Een snoer van minder dan 125 cm is erg kort en werkt onprettig. Handig zijn staafmixers met een spiraalsnoer.
Er zijn ook oplaadbare staafmixers zonder snoer (niet getest). De motor daarvan is voor langdurig of zwaar gebruik meestal niet krachtig genoeg.
Een staafmixer met een rvs voet is wat robuuster dan een voet van plastic. Een plastic voet kan verkleuren door gekleurd voedsel (bijvoorbeeld wortels) en is kwetsbaarder dan een rvs voet. Een staafmixer met afneembare voet is makkelijk schoon te maken.
Lichtgewicht staafmixers (lichter dan 800 gram) zijn fijn als je de staafmixer voor langere tijd achter elkaar gebruikt.
Vaak is goed afspoelen al voldoende, maar bij de meeste staafmixers kunnen alle losse onderdelen in de vaatwasser.
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Staafmixers die passen bij jouw wensen
De prijs van een staafmixer hangt af van het aantal accessoires. Er zijn al staafmixers vanaf €20 die volgens onze test goed presteren.
Een staafmixer zonder hakmolen haal je in huis voor €20 tot €80.
Een staafmixer met hakmolen kost tussen de €35 en €170.
Een uitgebreide staafmixer met een hakmolen en een garde koop je ook voor €35 tot €170.
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Goedkope én goede staafmixers (alleen voor leden)
Goedkoopste staafmixers
Met dichte kan tegen spetteren. Handig voor pureren en mengen van smoothies, sauzen en soepen. En voor grote hoeveelheden. Kan ook ijs crushen. Voor sapjes zijn er ook sapcentrifuges en slowjuicers.
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Blenders
Keukenmachines zijn geschikt voor bakklussen. Denk aan brooddeeg kneden en luchtig kloppen van eiwitten, slagroom en cakebeslag.
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Keukenmachines
Ideaal voor het snijden, raspen en hakken van (grote hoeveelheden) groenten en fruit. Ook voor lichte bakklussen: kloppen, mengen en licht brooddeeg maken.
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Foodprocessors
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