Staafmixer kopen: waar let je op?

Snelheid en vermogen

Met een staafmixer met 2 of meer snelheden kun je de snelheid aanpassen aan de bereiding. Een staafmixer met traploze snelheid past zich aan aan de weerstand. Een turbostand werkt kort op hoge kracht.

Gebruik je de staafmixer voor zwaardere klussen, zoals pureren en hakken? Kies dan voor een staafmixer van minimaal 600 Watt.

Snoer

Een lang snoer (>150 cm) is handig bij een stopcontact verder weg. Het geeft ook meer bewegingsvrijheid tijdens het mixen. Een snoer van minder dan 125 cm is erg kort en werkt onprettig. Handig zijn staafmixers met een spiraalsnoer.

Er zijn ook oplaadbare staafmixers zonder snoer (niet getest). De motor daarvan is voor langdurig of zwaar gebruik meestal niet krachtig genoeg.