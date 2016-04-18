Hoe wij staafmixers testen

Pureren

We testen hoe goed de staafmixer pureert. We testen dit met:

Groentepuree van gekookte aardappelen, wortels en erwtjes (weging 14%).

Een smoothie van groente en fruit (14%).

Per klus beoordelen we het resultaat en hoelang het bereiden duurt. Voor het resultaat bekijken we onder andere hoe fijn en gelijkmatig de staafmixer pureert.

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Wil je een staafmixer die goed kan pureren? Kijk dan naar:

Hakken

We beoordelen de hakmolen door er verschillende producten in fijn te maken:

Uien (3%)

Kruiden (3%)

Noten (3%)

Deze test voeren we alleen uit bij staafmixers met een hakmolen. We meten hoelang de klus duurt. En we beoordelen hoe fijn en gelijkmatig de ingrediënten gehakt zijn.

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Mixen

Hoe goed de staafmixer mixt, testen we met:

Pannenkoekenbeslag (7%)

Mayonaise (2%)

We beoordelen het resultaat en hoelang de staafmixer er over doet. Bij pannenkoekenbeslag kijken we bijvoorbeeld of de vaste ingrediënten zich na het mengen niet weer scheiden van de vloeibare ingrediënten.

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Zoek je een staafmixer voor beslag? Kijk dan naar:

Staafmixers die goed mixen (alleen voor leden)

Kloppen

Bij staafmixers met een garde testen we of je er goed mee kunt kloppen. We doen dit met:

Slagroom (4,5%)

Eiwit (4,5%)

We meten hoelang het duurt tot de slagroom of het eiwit stijf is. Daarna kijken we hoe stevig het schuim is. We meten ook hoeveel groter de slagroom of het eiwit wordt. Zo testen we hoe luchtig het schuim is. De slagroom zetten we daarna 24 uur in de koelkast. Dan kijken we opnieuw of de slagroom nog steeds stevig is.

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Zoek je een staafmixer die goed kan kloppen? Kijk dan naar:

Plakjes snijden en fijn pureren

Als de staafmixer een snijschijf heeft, testen we het snijden van aardappelplakjes. Heeft de staafmixer een pureevoet? Dan maken we aardappelpuree. Omdat maar weinig staafmixers een pureevoet of snijschijf hebben, telt deze test niet mee in het testoordeel.

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Zoek je een staafmixer voor aardappelpuree? Kijk dan naar:

Gebruiksgemak (25%)

We letten op de volgende punten:

Hoe makkelijk de onderdelen schoon te maken zijn en of ze in de vaatwasser kunnen.

Hoe prettig het apparaat in de hand ligt tijdens gebruik.

Hoe makkelijk je het bedient.

Hoe makkelijk je het in elkaar zet en uit elkaar haalt.

Hoe lang het snoer is.

Hoe je het apparaat kunt opbergen.

Of de handleiding duidelijk is.

Of het geschikt is voor zowel links- als rechtshandigen.

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Zoek je een handige staafmixer? Kijk dan naar:

Gebruiksvriendelijke staafmixers (alleen voor leden)

Veiligheid

We controleren of je geen elektrische schokken van de staafmixer kunt krijgen. Ook kijken we of het apparaat stevig en veilig in elkaar zit.

Degelijkheid (10%)

Drie deskundigen beoordelen hoe stevig het apparaat in elkaar zit. Ze letten onder andere op:

De materialen en de afwerking.

Hoe goed de onderdelen aan elkaar vastzitten.

Hoe stevig het snoer vastzit aan het motorblok.

Hoe stevig de knoppen zijn.

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Zoek je een degelijke staafmixer? Kijk dan naar:

Staafmixers met een goed oordeel voor degelijkheid (alleen voor leden)

Geluid (5%)

We meten het geluid met een decibelmeter, op een halve meter afstand. Dit doen we met de staafmixervoet op de hoogste stand. We beoordelen ook of het geluid storend is.

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Zoek je een stille staafmixer? Kijk dan naar:

Staafmixers die weinig geluid maken (alleen voor leden)

Duurtest motor

We zetten de staafmixer 70 keer aan voor 1 minuut en daarna weer 1 minuut uit. Na elke 5 keer laten we het apparaat 10 minuten rusten. Na elke keer halen we de staafmixervoet los en zetten die weer vast. Scoort de staafmixer hier heel slecht, dan krijgt die puntenaftrek.

Energiegebruik

We meten hoeveel stroom de staafmixer verbruikt tijdens gebruik en in stand-by. Staafmixers gebruiken weinig energie, omdat ze niet verwarmen en maar kort aanstaan. De score voor energie telt daarom niet mee in het testoordeel.