Hoe wij staafmixers testen

Sanne Jansweijer Expert Woning & HuishoudenBijgewerkt op:19 juni 2025
We testen hoe goed de staafmixer pureert. We testen dit met:
Per klus beoordelen we het resultaat en hoelang het bereiden duurt. Voor het resultaat bekijken we onder andere hoe fijn en gelijkmatig de staafmixer pureert.
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We beoordelen de hakmolen door er verschillende producten in fijn te maken:
Deze test voeren we alleen uit bij staafmixers met een hakmolen. We meten hoelang de klus duurt. En we beoordelen hoe fijn en gelijkmatig de ingrediënten gehakt zijn.
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Hoe goed de staafmixer mixt, testen we met:
We beoordelen het resultaat en hoelang de staafmixer er over doet. Bij pannenkoekenbeslag kijken we bijvoorbeeld of de vaste ingrediënten zich na het mengen niet weer scheiden van de vloeibare ingrediënten.
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Bij staafmixers met een garde testen we of je er goed mee kunt kloppen. We doen dit met:
We meten hoelang het duurt tot de slagroom of het eiwit stijf is. Daarna kijken we hoe stevig het schuim is. We meten ook hoeveel groter de slagroom of het eiwit wordt. Zo testen we hoe luchtig het schuim is. De slagroom zetten we daarna 24 uur in de koelkast. Dan kijken we opnieuw of de slagroom nog steeds stevig is.
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Zoek je een staafmixer die goed kan kloppen? Kijk dan naar:
Als de staafmixer een snijschijf heeft, testen we het snijden van aardappelplakjes. Heeft de staafmixer een pureevoet? Dan maken we aardappelpuree. Omdat maar weinig staafmixers een pureevoet of snijschijf hebben, telt deze test niet mee in het testoordeel.
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Zoek je een staafmixer voor aardappelpuree? Kijk dan naar:
We letten op de volgende punten:
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We controleren of je geen elektrische schokken van de staafmixer kunt krijgen. Ook kijken we of het apparaat stevig en veilig in elkaar zit.
Drie deskundigen beoordelen hoe stevig het apparaat in elkaar zit. Ze letten onder andere op:
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Zoek je een degelijke staafmixer? Kijk dan naar:
We meten het geluid met een decibelmeter, op een halve meter afstand. Dit doen we met de staafmixervoet op de hoogste stand. We beoordelen ook of het geluid storend is.
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Zoek je een stille staafmixer? Kijk dan naar:
We zetten de staafmixer 70 keer aan voor 1 minuut en daarna weer 1 minuut uit. Na elke 5 keer laten we het apparaat 10 minuten rusten. Na elke keer halen we de staafmixervoet los en zetten die weer vast. Scoort de staafmixer hier heel slecht, dan krijgt die puntenaftrek.
We meten hoeveel stroom de staafmixer verbruikt tijdens gebruik en in stand-by. Staafmixers gebruiken weinig energie, omdat ze niet verwarmen en maar kort aanstaan. De score voor energie telt daarom niet mee in het testoordeel.
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