Hoe wij staafmixers testen

Pureren

We testten de staafmixervoet door er de volgende dingen mee te maken:

Babyvoeding

We malen 200 gram gekookte aardappelen, 200 gram gekookte wortelen en 200 gram gekookt rundvlees samen met voldoende water. We meten hoe lang de staafmixer erover doet om alles tot een fijne puree te maken, beoordelen de structuur van de puree en meten hoeveel grove stukken er nog in de puree zitten.

Smoothies

Voor de smoothie pureren we met de staafmixervoet verschillende soorten fruit met yoghurt. We meten de tijd, en beoordelen de smoothie op gelijkmatigheid en consistentie.

Mayonaise

Met de pureervoet mengen we 1 eidooier, 1 eetlepel mosterd en 2 dl olie. We meten hoe lang het duurt tot er een mooie gebonden dikke mayonaise ontstaat, en beoordelen die op consistentie en binding. Vervolgens zetten we de mayonaise in de koelkast. Na 24 uur beoordelen we de consistentie en binding opnieuw.

Pannenkoekbeslag

We mengen bloem, melk en eieren tot een gladde massa, die we beoordelen op consistentie en of de vaste ingrediënten zich na het mengen niet weer scheiden van de vloeibare ingrediënten.

Hakken

We beoordelen de hakmolentjes door er verschillende producten in fijn te maken:

uien

kruiden

noten

wortelen

kaas

We checken per ingrediënt in de handleiding of het hakmolentje er geschikt voor is. Als het molentje volgens de handleiding niet geschikt is voor het hakken van uien, kruiden of noten, krijgt de staafmixer voor dat testonderdeel het rapportcijfer 1.

Bij elke test meten we de benodigde tijd voor het hakken. Ook beoordelen we hoe fijn en gelijkmatig de ingrediënten gehakt zijn.

Mixen

Als er een garde is meegeleverd, kloppen we:

slagroom

eiwit

Voor beide meten we hoe lang het duurt tot de slagroom of eiwitten stijf zijn. We beoordelen de consistentie van de massa en meten de luchtigheid aan de hand van de volumetoename. De slagroom gaat 24 uur in de koelkast, waarna we de consistentie opnieuw beoordelen.

Gebruiksgemak

We beoordelen het gebruiksgemak op verschillende aspecten:

In elkaar zetten en uit elkaar halen

Hanteerbaarheid tijdens het gebruik

Lengte van het snoer

Schoonmaken en vaatwasserbestendigheid van de onderdelen

Handleiding

Geluid

Het geluid meten we met een decibelmeter, op een meter afstand van het apparaat, terwijl het apparaat met de staafmixervoet in de hoogste stand draait.

Constructie

Drie deskundigen beoordelen de constructie op onder andere:

De gebruikte materialen en coatings en mogelijkheid voor beschadigingen van coatings

De stevigheid van contactpunten waar verwisselbare onderdelen aan de motorunit bevestigd zijn

De stevigheid van het snoer en de aansluiting op de motorunit

De stevigheid van de knoppen

Duurtest motor

Met de staafmixervoet erop zetten we het apparaat 400 keer 1 minuut aan en 1 minuut uit. Na elke 5 keer aan-uit laten we het apparaat 20 minuten rusten. Aan het einde van de test heeft het apparaat in totaal 40 uur gedraaid, gelijk verdeeld over 4 dagen.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke staafmixers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste staafmixer

Bekijk ook: