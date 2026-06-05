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Staafmixers vergelijken

Laatste update van de test: 5 juni 2026|

Wij helpen je de beste staafmixer te kiezen, met precies de accessoires die jij nodig hebt.

Keuzehulp

  • Blue Home Staafmixer AHHB02BK
    Blue HomeStaafmixer AHHB02BK
    Hakmolen: Nee|Garde: Nee|1000 W

    € 15,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

  • Moulinex Quickchef DD655810
    MoulinexQuickchef DD655810
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|1000 W

    Gebruiksgemak

  • Aviro AV1406
    AviroAV1406
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|1000 W

    € 38,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

  • Vivid Green Staafmixer 5-in-1 Set Zwart VHB101
    Vivid GreenStaafmixer 5-in-1 Set Zwart VHB101
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|1000 W

    Gebruiksgemak

  • Vivid Green Staafmixer 5-in-1 Set RVS VHB103
    Vivid GreenStaafmixer 5-in-1 Set RVS VHB103
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|1000 W

    € 40,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

  • Tefal Quickchef HB6598
    TefalQuickchef HB6598
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|1000 W

    Gebruiksgemak

  • Bosch Serie 8 ErgoMaster MSM8M914
    BoschSerie 8 ErgoMaster MSM8M914
    Hakmolen: Nee|Garde: Ja|1500 W

    Gebruiksgemak

  • Bosch Serie 8 ErgoMaster MSM8M930
    BoschSerie 8 ErgoMaster MSM8M930
    Hakmolen: Ja|Garde: Nee|1500 W

    Gebruiksgemak

  • Bosch Serie 8 ErgoMaster MSM8M934
    BoschSerie 8 ErgoMaster MSM8M934
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|1500 W

    Gebruiksgemak

  • Bosch Serie 8 ErgoMaster MSM8M936
    BoschSerie 8 ErgoMaster MSM8M936
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|1500 W

    Gebruiksgemak

  • Blue Home Staafmixer inclusief accessoires Beige AHHB01BG
    Blue HomeStaafmixer inclusief accessoires Beige AHHB01BG
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|1000 W

    € 20,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

  • Afrader
    Russell Hobbs 24690-56 Desire
    Russell Hobbs24690-56 Desire
    Afrader
    in de categorie: Zonder hakmolen
    Hakmolen: Nee|Garde: Nee|500 W
    Expert review

    Gebruiksgemak

  • Tomado TSB9001B
    TomadoTSB9001B
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|1000 W

    Gebruiksgemak

  • Russell Hobbs 27141-56 Desire set
    Russell Hobbs27141-56 Desire set
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|500 W

    Gebruiksgemak

  • Afrader
    Russell Hobbs 24702-56 Desire set
    Russell Hobbs24702-56 Desire set
    Afrader
    in de categorie: Met hakmolen
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|500 W
    Expert review

    Gebruiksgemak

  • Russell Hobbs 27140-56 Desire set
    Russell Hobbs27140-56 Desire set
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|500 W

    Gebruiksgemak

  • Princess 01.221233.01.001
    Princess01.221233.01.001
    Hakmolen: Nee|Garde: Nee|1500 W

    Gebruiksgemak

  • Afrader
    Russell Hobbs 24701-56 Desire set
    Russell Hobbs24701-56 Desire set
    Afrader
    in de categorie: Met hakmolen
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|500 W
    Expert review

    Gebruiksgemak

Staafmixers getest

Een staafmixer is handig en hoeft niet duur te zijn. Verschillende accessoires maken het een veelzijdig apparaat. We testen staafmixers van bekende merken als Braun, Bosch, Philips, KitchenAid en Tefal. Bekijk hoe goed de staafmixers allerlei klussen klaren. 

Staafmixer kopen

Je kunt met een staafmixer smoothies maken, groenten pureren of mayonaise maken. Wil je ook slagroom kloppen en noten hakken? Zoek dan een staafmixer met een garde en hakmolen. Selecteer in de vergelijker wat je wilt kunnen doen met de staafmixer.

Staafmixers vergelijken

Je kunt de staafmixers vergelijken op hoe goed ze presteren in de test. Of vergelijk op opties, opzetstukken en vermogen. Al deze eigenschappen kunnen het werk in de keuken makkelijker maken. Zo helpen wij je de beste staafmixer te vinden.

Staafmixers per merk