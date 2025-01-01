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BoschSerie 8 ErgoMaster MSM8M934

In de uitvoering
  • Hakmolen:  Ja
  • Garde:  Ja
  • Vermogen:  1500 W

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Testresultaat

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Testoordeel
Smoothies maken
Groenten pureren
Uien, kruiden en noten hakken
Slagroom en eiwitten kloppen
Pannenkoekenbeslag mixen
Mayonaise maken
Aardappels pureren
Aardappelplakjes snijden
Gebruiksgemak
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze staafmixer heeft een roestvrij stalen voet en heeft een vermogen van 1500 W. De maatbeker heeft een inhoud van 592 ml. Er zit ook een hakmolen bij. Daar past maximaal 617 ml in. Met de garde kun je slagroom en eiwitten kloppen. De snelheid van de staafmixer is traploos regelbaar. Het snoer is met 172 cm lekker lang, wat zorgt voor meer bewegingsvrijheid. De staafmixer is behoorlijk zwaar met 1062 gram, wat minder comfortabel kan zijn bij langdurig gebruik. De antisliphandgreep zorgt voor goede grip, ook bij gladde handen. Het apparaat kan met een schroevendraaier worden geopend voor eventuele reparaties. Dat is wel zo duurzaam.

Samenvatting

Hakmolen
Garde
Vermogen
1500 W

Prijzen