icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

WMF staafmixer

Welke WMF staafmixer komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van WMF staafmixers en vergelijk de WMF staafmixer met andere staafmixers.
Laatste update van de test: 5 juni 2026

Keuzehulp

  • WMF Kult X 04.1655.0011
    WMFKult X 04.1655.0011
    Hakmolen: Nee|Garde: Nee|600 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • WMF 416720011
    WMF416720011
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • WMF 61.3024.0147
    WMF61.3024.0147
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|700 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Staafmixers per merk