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Kenwood staafmixer

Welke Kenwood staafmixer komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Kenwood staafmixers en vergelijk de Kenwood staafmixer met andere staafmixers.
Laatste update van de test: 5 juni 2026

Keuzehulp

  • Kenwood Triblade XL Pro HBM80.322BK
    KenwoodTriblade XL Pro HBM80.322BK
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|1200 W

    Gebruiksgemak

  • Kenwood Triblade XL Pro HBM80.327BK
    KenwoodTriblade XL Pro HBM80.327BK
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|1200 W

    Gebruiksgemak

  • Kenwood Triblade XL+ HBM60.002GY
    KenwoodTriblade XL+ HBM60.002GY
    Hakmolen: Nee|Garde: Ja|1000 W

    Gebruiksgemak

  • Kenwood Triblade XL+ HBM60.307GY
    KenwoodTriblade XL+ HBM60.307GY
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|1000 W

    Gebruiksgemak

  • Kenwood HDX750RD kMix
    KenwoodHDX750RD kMix
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|800 W

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Kenwood HDX750BK kMix
    KenwoodHDX750BK kMix
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|800 W

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Kenwood HDX750WH kMix
    KenwoodHDX750WH kMix
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|800 W

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Kenwood HDP408WH
    KenwoodHDP408WH
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|800 W

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Kenwood HDP401WH
    KenwoodHDP401WH
    Hakmolen: Nee|Garde: Ja|800 W

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Kenwood HB665
    KenwoodHB665
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|400 W

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Kenwood Triblade XL HBM40.002WH
    KenwoodTriblade XL HBM40.002WH
    Hakmolen: Nee|Garde: Ja|850 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Kenwood HBM40.306WH
    KenwoodHBM40.306WH
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|850 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Staafmixers per merk