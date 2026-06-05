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Tristar staafmixer

Welke Tristar staafmixer komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Tristar staafmixers en vergelijk de Tristar staafmixer met andere staafmixers.
Laatste update van de test: 5 juni 2026

Keuzehulp

  • Tristar MX-4828 Staafmixer
    TristarMX-4828 Staafmixer
    Hakmolen: Nee|Garde: Nee|1000 W

    Gebruiksgemak

  • Tristar MX-4829 Staafmixerset
    TristarMX-4829 Staafmixerset
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|1000 W

    Gebruiksgemak

  • Afrader
    Tristar MX-4801 Staafmixerset
    TristarMX-4801 Staafmixerset
    Afrader
    in de categorie: Met hakmolen
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|250 W
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Afrader
    Tristar MX-4800 Staafmixer
    TristarMX-4800 Staafmixer
    Afrader
    in de categorie: Zonder hakmolen
    Hakmolen: Nee|Garde: Nee|250 W
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Afrader
    Tristar PD-8750
    TristarPD-8750
    Afrader
    in de categorie: Met hakmolen
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|250 W

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Afrader
    Tristar PD-8708 Staafmixerset
    TristarPD-8708 Staafmixerset
    Afrader
    in de categorie: Met hakmolen
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|250 W

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Tristar MX-4802 Nutri Hand blender
    TristarMX-4802 Nutri Hand blender
    Hakmolen: Nee|Garde: Nee|500 W

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Tristar MX-4195 Stick blender set
    TristarMX-4195 Stick blender set
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|800 W

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Tristar MX-4199 Stick blender
    TristarMX-4199 Stick blender
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|800 W

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Tristar MX-4187
    TristarMX-4187
    Hakmolen: Nee|Garde: Nee|400 W

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Tristar MX-4154
    TristarMX-4154
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|200 W

    Gebruiksgemak

  • Tristar MX-4165
    TristarMX-4165
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|750 W

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Tristar MX-4146
    TristarMX-4146
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|200 W

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Tristar MX-4150
    TristarMX-4150
    Hakmolen: Nee|Garde: Nee|170 W
    Niet getest

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    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

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    Gebruiksgemak

    Niet getest

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    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Staafmixers per merk