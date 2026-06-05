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Princess staafmixer

Welke Princess staafmixer komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Princess staafmixers en vergelijk de Princess staafmixer met andere staafmixers.
Laatste update van de test: 5 juni 2026

Keuzehulp

  • Princess 01.221233.01.001
    Princess01.221233.01.001
    Hakmolen: Nee|Garde: Nee|1500 W

    Gebruiksgemak

  • Princess 221220 Staafmixerset
    Princess221220 Staafmixerset
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|800 W

    Gebruiksgemak

  • Princess 221215 Hand Blender Smart Control XL
    Princess221215 Hand Blender Smart Control XL
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|800 W

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Princess 221216
    Princess221216
    Hakmolen: Nee|Garde: Nee|600 W

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Princess Slim Fit 221213
    PrincessSlim Fit 221213
    Hakmolen: Nee|Garde: Nee|400 W

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Princess 221203
    Princess221203
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|600 W

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

  • Princess 221229
    Princess221229
    Hakmolen: Nee|Garde: Nee|1200 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Princess 221221 Staafmixerset
    Princess221221 Staafmixerset
    Hakmolen: Ja|Garde: Ja|1000 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Staafmixers per merk