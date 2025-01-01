Princess01.221233.01.001

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze staafmixer heeft een roestvrij stalen voet en heeft een vermogen van 1500 W. De maatbeker heeft een inhoud van 788 ml. De staafmixer kan ingesteld worden op 5 snelheden. Met deze staafmixer moet je dicht bij een stopcontact werken, want het snoer is met 99 cm nogal kort. De staafmixer is behoorlijk zwaar met 1146 gram, wat minder comfortabel kan zijn bij langdurig gebruik. De antisliphandgreep zorgt voor goede grip, ook bij gladde handen. Ook de knop is antislip. Het apparaat kan met een schroevendraaier worden geopend voor eventuele reparaties. Dat is wel zo duurzaam.