icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

Princess01.221233.01.001

  • Hakmolen:  Nee
  • Garde:  Nee
  • Vermogen:  1500 W

Laagste prijzen

  •  
  •  
  •  

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Smoothies maken
Groenten pureren
Uien, kruiden en noten hakken
Slagroom en eiwitten kloppen
Pannenkoekenbeslag mixen
Mayonaise maken
Aardappels pureren
Aardappelplakjes snijden
Gebruiksgemak
Bekijk alles

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze staafmixer heeft een roestvrij stalen voet en heeft een vermogen van 1500 W. De maatbeker heeft een inhoud van 788 ml. De staafmixer kan ingesteld worden op 5 snelheden. Met deze staafmixer moet je dicht bij een stopcontact werken, want het snoer is met 99 cm nogal kort. De staafmixer is behoorlijk zwaar met 1146 gram, wat minder comfortabel kan zijn bij langdurig gebruik. De antisliphandgreep zorgt voor goede grip, ook bij gladde handen. Ook de knop is antislip. Het apparaat kan met een schroevendraaier worden geopend voor eventuele reparaties. Dat is wel zo duurzaam.

Samenvatting

Hakmolen
Garde
Vermogen
1500 W

Prijzen