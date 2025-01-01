BoschSerie 8 ErgoMaster MSM8M914

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze staafmixer heeft een roestvrij stalen voet en heeft een vermogen van 1500 W. De maatbeker heeft een inhoud van 592 ml. De snelheid van de staafmixer is traploos regelbaar. Het snoer is met 172 cm lekker lang, wat zorgt voor meer bewegingsvrijheid. De staafmixer is behoorlijk zwaar met 1062 gram, wat minder comfortabel kan zijn bij langdurig gebruik. De antisliphandgreep zorgt voor goede grip, ook bij gladde handen. Het apparaat kan met een schroevendraaier worden geopend voor eventuele reparaties. Dat is wel zo duurzaam.