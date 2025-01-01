Blue HomeStaafmixer inclusief accessoires Beige AHHB01BG

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze staafmixer heeft een roestvrij stalen voet en heeft een vermogen van 1000 W. De maatbeker heeft een inhoud van 701 ml. Er zit ook een hakmolen bij. Daar past maximaal 508 ml in. Met de garde kun je slagroom en eiwitten kloppen. De staafmixer heeft de volgende standen: min-5-10-15-20-max. Het snoer is met 118 cm wat aan de korte kant, waardoor je beperkte bewegingsvrijheid hebt. De staafmixer is met 821 gram gemiddeld van gewicht. Het apparaat kan met een schroevendraaier worden geopend voor eventuele reparaties. Dat is wel zo duurzaam.