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Blue HomeStaafmixer inclusief accessoires Beige AHHB01BG

€ 20,-

Richtprijs

In de uitvoering
  • Hakmolen:  Ja
  • Garde:  Ja
  • Vermogen:  1000 W

Testresultaat

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Testoordeel
Smoothies maken
Groenten pureren
Uien, kruiden en noten hakken
Slagroom en eiwitten kloppen
Pannenkoekenbeslag mixen
Mayonaise maken
Aardappels pureren
Aardappelplakjes snijden
Gebruiksgemak
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Pluspunten

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Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze staafmixer heeft een roestvrij stalen voet en heeft een vermogen van 1000 W. De maatbeker heeft een inhoud van 701 ml. Er zit ook een hakmolen bij. Daar past maximaal 508 ml in. Met de garde kun je slagroom en eiwitten kloppen. De staafmixer heeft de volgende standen: min-5-10-15-20-max. Het snoer is met 118 cm wat aan de korte kant, waardoor je beperkte bewegingsvrijheid hebt. De staafmixer is met 821 gram gemiddeld van gewicht. Het apparaat kan met een schroevendraaier worden geopend voor eventuele reparaties. Dat is wel zo duurzaam.

Samenvatting

Hakmolen
Garde
Vermogen
1000 W