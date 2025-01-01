MoulinexQuickchef DD655810

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze staafmixer heeft een roestvrij stalen voet en heeft een vermogen van 1000 W. De maatbeker heeft een inhoud van 791 ml. Er zit ook een hakmolen bij. Daar past maximaal 510 ml in. Met de garde kun je slagroom en eiwitten kloppen. De staafmixer heeft de volgende standen: 2-4-6-8-10. Met deze staafmixer moet je dicht bij een stopcontact werken, want het snoer is met 109 cm nogal kort. De staafmixer is met 879 gram gemiddeld van gewicht. De antisliphandgreep zorgt voor goede grip, ook bij gladde handen. Ook de knop is antislip.