Vivid GreenStaafmixer 5-in-1 Set RVS VHB103

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze staafmixer heeft een roestvrij stalen voet en heeft een vermogen van 1000 W. De maatbeker heeft een inhoud van 606 ml. Er zit ook een hakmolen bij. Daar past maximaal 504 ml in. Met de garde kun je slagroom en eiwitten kloppen. De staafmixer heeft de volgende standen: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. Met deze staafmixer moet je dicht bij een stopcontact werken, want het snoer is met 105 cm nogal kort. Met 798 gram is dit een prettig lichtgewicht model, dat is fijn voor langdurig gebruik. Ook de knop is antislip.