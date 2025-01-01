icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

Vivid GreenStaafmixer 5-in-1 Set RVS VHB103

In de uitvoering
  • Hakmolen:  Ja
  • Garde:  Ja
  • Vermogen:  1000 W

Laagste prijs

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Smoothies maken
Groenten pureren
Uien, kruiden en noten hakken
Slagroom en eiwitten kloppen
Pannenkoekenbeslag mixen
Mayonaise maken
Aardappels pureren
Aardappelplakjes snijden
Gebruiksgemak
Bekijk alles

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze staafmixer heeft een roestvrij stalen voet en heeft een vermogen van 1000 W. De maatbeker heeft een inhoud van 606 ml. Er zit ook een hakmolen bij. Daar past maximaal 504 ml in. Met de garde kun je slagroom en eiwitten kloppen. De staafmixer heeft de volgende standen: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. Met deze staafmixer moet je dicht bij een stopcontact werken, want het snoer is met 105 cm nogal kort. Met 798 gram is dit een prettig lichtgewicht model, dat is fijn voor langdurig gebruik. Ook de knop is antislip.

Samenvatting

Hakmolen
Garde
Vermogen
1000 W

Prijzen