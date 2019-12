Gebruikstips voor je blender

Repareren

Over het algemeen is repareren duurzamer dan een nieuwe blender kopen: het bespaart grondstoffen en is vaak goedkoper.

Kijk eerst of de garantie nog geldt, want dan moet de winkel je helpen. Is de garantieperiode voorbij dan kun je je blender op verschillende manieren (laten) repareren:

Zelf repareren

Ga eens langs een repaircafe

Bied de klus aan op www.studentenkarwei.nl

Op websites op www.werkspot.nl

Maak gebruik van www.monteuropafstand.nl

Zoek een monteur in de buurt die aangesloten is bij Techniek Nederland

Recyclen

Een winkel moet je oude apparaat altijd innemen als je er een vergelijkbaar nieuw apparaat koopt. Grotere elektronicazaken moeten kleine apparaten (tot 25x25x25cm) ook innemen als je geen nieuw apparaat koopt. Betaal de winkel nooit een extra bedrag om je apparaat in te kunnen inleveren.

6000 andere winkels (supermarkten, bouwmarkten, tuincentra) hebben inleverbakken. Op watismijnapparaatwaard.nl kun je een inzamelpunt in de buurt vinden.