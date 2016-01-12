Gebruikstips voor je blender

Heb je een blender gekocht? Lees waarvoor je een blender kunt gebruiken en hoe je hem het beste schoon houdt. Met onze blender gebruikstips haal je meer uit je blender.
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Met een blender kun je mengen, pureren en crushen. Dat maakt deze apparaten geschikt voor het maken van:
Je kunt ook heel goed restjes verwerken met een blender, dan hoef je ze niet weg te gooien. Lees onze tips voor duurzaam koken met restjes.
Zo maak je de blender na gebruik schoon:
Bekijk en vergelijk:
Blenders die je gemakkelijk kunt schoonmaken (alleen voor leden)
Over het algemeen is repareren duurzamer dan een nieuwe blender kopen. Het bespaart grondstoffen en is vaak goedkoper.
Kijk eerst of de garantie nog geldt, want dan moet de winkel je helpen. Is de garantieperiode voorbij dan kun je je blender op verschillende manieren (laten) repareren:
Een winkel moet je oude apparaat altijd innemen als je er een vergelijkbaar nieuw apparaat koopt. Grotere elektronicazaken moeten kleine apparaten (tot 25x25x25cm) ook innemen als je geen nieuw apparaat koopt. Betaal de winkel nooit een extra bedrag om je apparaat in te kunnen inleveren.
6000 andere winkels (supermarkten, bouwmarkten, tuincentra) hebben inleverbakken. Op watismijnapparaatwaard.nl kun je een inzamelpunt in de buurt vinden.