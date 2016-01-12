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gebruikstips

Gebruikstips voor je blender

Heb je een blender gekocht? Lees waarvoor je een blender kunt gebruiken en hoe je hem het beste schoon houdt. Met onze blender gebruikstips haal je meer uit je blender.

Snel naar:

  1. Wat kun je met een blender?
  2. Handige tips voor je blender
  3. Blender schoonmaken
  4. Blender kapot: repareren of wegdoen?

1

Wat kun je met een blender?

Met een blender kun je mengen, pureren en crushen. Dat maakt deze apparaten geschikt voor het maken van:

  • Soepen
  • Sauzen
  • Spreads en dips
  • Smoothies
  • Gecrusht ijs

Recepten met restjes

Je kunt ook heel goed restjes verwerken met een blender, dan hoef je ze niet weg te gooien. Lees onze tips voor duurzaam koken met restjes.

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2

Handige tips voor je blender

Slim pureren

  • Kook harde groenten eerst. Dan zijn ze beter te pureren. 
  • Voeg vloeibare ingrediënten toe aan poederig voedsel en aan harde groenten of fruit. Dat pureert makkelijker. Pureren van kleinere porties of op een hogere snelheid helpt ook.
  • Maak groenten zoals paprika, uien en tomaten zachter door ze voor te bakken. Snijd ze grof en (roer)bak ze daarna kort. Daar wordt de soep of saus ook nog eens lekkerder van.
  • Gebruik geen erg vaste ingrediënten zoals brooddeeg of aardappelpuree.
  • Blijven er grote stukken over? Met een pulse-schakelaar geef je een kort stootje waardoor ze naar beneden zakken.

Veiligheid

  • Laat kokende vloeistoffen wat afkoelen voordat je ze in de kan doet. En let op: de kan van de blender kan flink heet worden.
  • Vul de blender niet verder dan het aangegeven maximum.
  • Zorg dat de deksel de blender goed afsluit en draai de blenderkan goed vast op de basis.
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3

Blender schoonmaken

Zo maak je de blender na gebruik schoon:

  • Haal de kan van de basis en maak de behuizing schoon met een vochtige doek.
  • De losse onderdelen kunnen vaak in de vaatwasser. Check daarvoor de gebruiksaanwijzing. 
  • Mag de kan niet in de vaatwasser? Dan een tip: doe een druppel afwasmiddel in de kan en vul hem voor driekwart met heet water. Zet het apparaat kort aan. Spoel het apparaat daarna uit met schoon warm water.
  • Droog de kan na het afwassen van binnen en buiten goed af. Berg de blender op zonder deksel erop. Een goed droge blender gaat minder snel stinken.
  • Was de mesjes met de hand af, dan worden ze minder snel bot. Droog ze na het wassen gelijk af om roest te voorkomen.

Bekijk en vergelijk:
Blenders die je gemakkelijk kunt schoonmaken (alleen voor leden)

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4

Blender kapot: repareren of wegdoen?

Repareren

Over het algemeen is repareren duurzamer dan een nieuwe blender kopen. Het bespaart grondstoffen en is vaak goedkoper.

Kijk eerst of de garantie nog geldt, want dan moet de winkel je helpen. Is de garantieperiode voorbij dan kun je je blender op verschillende manieren (laten) repareren:

Recyclen

Een winkel moet je oude apparaat altijd innemen als je er een vergelijkbaar nieuw apparaat koopt. Grotere elektronicazaken moeten kleine apparaten (tot 25x25x25cm) ook innemen als je geen nieuw apparaat koopt. Betaal de winkel nooit een extra bedrag om je apparaat in te kunnen inleveren.

6000 andere winkels (supermarkten, bouwmarkten, tuincentra) hebben inleverbakken. Op watismijnapparaatwaard.nl kun je een inzamelpunt in de buurt vinden.

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