Pureren met een blender of staafmixer

Met een blender of een staafmixer, vooral die met een hakmolentje, wordt zelf koken een stuk makkelijker: een soep, spread, saus of smoothie pureer je in een handomdraai. Bovendien zijn blenders en staafmixers ideaal om restjes te verwerken, dus ideaal tegen voedselverspilling.

Lekker en snel zelf koken met je blender of staafmixer

Pureren werkt het best met een staafmixer en blender. Dat maakt deze apparaten bij uitstek geschikt voor het maken van:

Soepen (ook zeer geschikt voor het verwerken van restjes!)

Sauzen op basis van groenten of fruit

Spreads en dips

Smoothies

Babyvoeding

Gebruik zachte ingrediënten

Staafmixers en blenders geven het beste resultaat als de ingrediënten zacht zijn voor je ze pureert. Kook harde groentes zoals broccoli, bloemkool, pompoen en wortels daarom eerst en pureer ze samen met wat kookvocht.

Groentes zoals paprika, uien, courgettes en tomaten kun je beter zacht laten worden door ze grof te snijden en dan kort te (roer)bakken. Daar wordt de soep of saus ook nog eens lekkerder van.

Gebruik kruiden en specerijen

Voeg peper, kruiden en specerijen toe vóórdat je het eten pureert, maar voeg zout pas op het allerlaatste moment toe: smaken worden sterker en veranderen door het koken, bakken en pureren.

Verwerk restjes uit de koelkast met behulp van je blender of staafmixer

De restjes die aan het eind van de week in de koelkast liggen, kun je prima verwerken in een zelfgemaakte soep, saus of iets anders. Daarmee voorkom je voedselverspilling.

Lees ook:

Restjes groente

Overgebleven groenten zorgen voor extra bite en smaak in soepen, dips en sauzen. Bovendien krijg je zo gemakkelijk extra vitamines en vezels binnen. Bladgroentes zoals spinazie en zoete of aromatische groenten zoals wortel, tomaat, komkommer, bleekselderij en venkel combineren heerlijk met appel, peer en citrusfruit in een smoothie.

Restjes aardappel, pasta, rijst

Aardappels, pasta en rijst zijn door het zetmeel dat ze bevatten ideaal om soepen en sauzen te binden. En ze kunnen een gewone soep omtoveren in een maaltijdsoep. Probeer bijvoorbeeld groentesoep met overgebleven macaroni, of voeg een paar aardappels toe aan de erwtensoep.

Restjes fruit

Restjes fruit zijn ideaal voor een smoothies. Het geeft dan ook niet dat het fruit al wat zachter is; dat pureert zelfs makkelijker. Zo kun je bananen met bruine plekken, gedeukte aardbeien of een overrijpe avocado heel goed in een smoothie verwerken.

Restjes zuivel

Net als fruit zijn restjes zuivel ideaal voor smoothies. Maar zuivel past ook goed in sauzen, dips en soepen, het geeft een frisse en romige smaak.

Voor warme bereidingen is vooral volvette zuivel geschikt zoals Griekse yoghurt en crème fraîche. Deze schiften namelijk niet.

Restjes vlees en vis

Deze restjes zijn wat gevoeliger voor bederven dan groente en fruit. Vooral vis kun je beter niet te lang bewaren. Zo wordt er aangeraden gerookte zalm binnen 2 dagen na opening op te eten.

Vlees is minder vaak een probleem als je het maar goed verhit. Zo is een restje gehakt, kipfilet of een overgebleven worstje heerlijk door de soep (wel even doorkoken!)

Vries het in

Heb je een te grote portie gemaakt? Weggooien is zonde, de meeste producten kun je gemakkelijk invriezen. Hierbij gaan nauwelijks vitamines verloren, net zo gezond dus.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke blenders goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste blenders

Lees ook: