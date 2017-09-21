Pureren met een blender of staafmixer

Met een blender of staafmixer kun je ingrediënten fijnmaken tot een glad mengsel. Dat komt van pas bij veel gerechten. Denk bijvoorbeeld aan:

Soepen, zoals pompoen- of tomatensoep

Sauzen, zoals pastasaus of curry

Dips en spreads, zoals humus of pesto

Babyvoeding

Smoothies of vruchtensauzen

Voor deze gerechten kun je zowel een blender als een staafmixer gebruiken. Wel werken de apparaten net iets anders. Daardoor is het ene apparaat soms handiger dan het andere.

Wanneer kies je voor een blender?

Gebruik een blender vooral om gerechten met veel vocht te pureren. Of wanneer je grotere hoeveelheden wilt fijnmalen.

Voordelen van een blender

Grote kan voor meerdere porties

Geschikt voor vloeibare mengsels

Geeft vaak een heel glad resultaat

Nadelen van een blender

Minder geschikt voor dikke of droge ingrediënten of kleine porties

Neemt meer ruimte in op het aanrecht

Vaak meer afwas dan met een staafmixer

Wanneer kies je voor een staafmixer?

Een staafmixer is handig als je snel en direct in de pan wilt pureren, bijvoorbeeld bij soep.

Voordelen van een staafmixer

Je pureert soepen direct in de pan

Licht en snel in gebruik

Geschikt voor kleine porties

Vaak goedkoper dan een blender

Nadelen van een staafmixer

Resultaat is soms iets minder egaal

Moeite met harde of heel dikke ingrediënten

Tips voor pureren

Kook harde groenten eerst. Gegaarde groenten pureren veel makkelijker.

Voeg wat vocht toe aan droge of harde ingrediënten. Zo krijg je sneller een glad mengsel.

Pureer kleinere porties of kies een hogere snelheid voor een gelijkmatiger resultaat.

Maak paprika, ui en tomaat zachter door ze kort te bakken. Dat helpt ook bij het pureren.

Gebruik geen erg vaste ingrediënten, zoals brooddeeg of aardappelpuree.

Blijven er stukjes hangen? Gebruik de pulse-stand om alles naar beneden te duwen.

Laat warme ingrediënten eerst iets afkoelen. Zo kan stoom ontsnappen en raakt je apparaat niet oververhit.

Geen blender of staafmixer? Gebruik een vork of stamper. Het resultaat wordt minder glad, dus kook alles goed zacht.

Heb je te veel gemaakt? Vries het in. De vitamines blijven vrijwel behouden.

Restjes pureren: minder voedselverspilling

Met een blender of staafmixer kun je niet alleen soep en sauzen maken. Ze zijn ook handig om restjes groenten, fruit of pasta te verwerken. Bijna alle ingrediënten kunnen wel meegepureerd worden. Door ingrediënten te pureren maak je er makkelijk een soep, smoothie of saus van. Zo voorkom je voedselverspilling.

Restjes die je goed kunt pureren: