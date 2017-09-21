Pureren met een blender of staafmixer
Met een blender of staafmixer kun je ingrediënten fijnmaken tot een glad mengsel. Dat komt van pas bij veel gerechten. Denk bijvoorbeeld aan:
- Soepen, zoals pompoen- of tomatensoep
- Sauzen, zoals pastasaus of curry
- Dips en spreads, zoals humus of pesto
- Babyvoeding
- Smoothies of vruchtensauzen
Voor deze gerechten kun je zowel een blender als een staafmixer gebruiken. Wel werken de apparaten net iets anders. Daardoor is het ene apparaat soms handiger dan het andere.
Wanneer kies je voor een blender?
Gebruik een blender vooral om gerechten met veel vocht te pureren. Of wanneer je grotere hoeveelheden wilt fijnmalen.
Voordelen van een blender
- Grote kan voor meerdere porties
- Geschikt voor vloeibare mengsels
- Geeft vaak een heel glad resultaat
Nadelen van een blender
- Minder geschikt voor dikke of droge ingrediënten of kleine porties
- Neemt meer ruimte in op het aanrecht
- Vaak meer afwas dan met een staafmixer
Wanneer kies je voor een staafmixer?
Een staafmixer is handig als je snel en direct in de pan wilt pureren, bijvoorbeeld bij soep.
Voordelen van een staafmixer
- Je pureert soepen direct in de pan
- Licht en snel in gebruik
- Geschikt voor kleine porties
- Vaak goedkoper dan een blender
Nadelen van een staafmixer
- Resultaat is soms iets minder egaal
- Moeite met harde of heel dikke ingrediënten
Tips voor pureren
- Kook harde groenten eerst. Gegaarde groenten pureren veel makkelijker.
- Voeg wat vocht toe aan droge of harde ingrediënten. Zo krijg je sneller een glad mengsel.
- Pureer kleinere porties of kies een hogere snelheid voor een gelijkmatiger resultaat.
- Maak paprika, ui en tomaat zachter door ze kort te bakken. Dat helpt ook bij het pureren.
- Gebruik geen erg vaste ingrediënten, zoals brooddeeg of aardappelpuree.
- Blijven er stukjes hangen? Gebruik de pulse-stand om alles naar beneden te duwen.
- Laat warme ingrediënten eerst iets afkoelen. Zo kan stoom ontsnappen en raakt je apparaat niet oververhit.
- Geen blender of staafmixer? Gebruik een vork of stamper. Het resultaat wordt minder glad, dus kook alles goed zacht.
- Heb je te veel gemaakt? Vries het in. De vitamines blijven vrijwel behouden.
Restjes pureren: minder voedselverspilling
Met een blender of staafmixer kun je niet alleen soep en sauzen maken. Ze zijn ook handig om restjes groenten, fruit of pasta te verwerken. Bijna alle ingrediënten kunnen wel meegepureerd worden. Door ingrediënten te pureren maak je er makkelijk een soep, smoothie of saus van. Zo voorkom je voedselverspilling.
Restjes die je goed kunt pureren: