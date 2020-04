Blender- en staafmixerrecepten: Snel en makkelijk

Met deze recepten voor blender of staafmixer maak je gemakkelijk en snel allerlei lekkere bijgerechten, toetjes, spreads en sauzen. Je kunt zelf bepalen wat er in gaat en de recepten aan jouw smaak of dieet aanpassen.

Mayonaise

Recept voor voor een grote portie mayonaise in een blender of staafmixer. Je hebt nodig:

2 eidooiers

200 ml zonnebloem- of maisolie

1 eetlepel mosterd

Bereiding:

Doe alle ingrediënten tegelijk in een hoge, smalle mengbeker. Gebruik de staafmixervoet (lange, naar boven gebogen mesjes werken het beste) om in 1 keer een mooie, dikke mayonaise te maken. Gebruik je de garde, doe dan alleen de eidooiers en de mosterd in de mengbeker. Voeg dan de olie langzaam toe terwijl de garde aan staat.

Variatie:

Je kunt achteraf een paar druppels citroensap of azijn toevoegen voor een frissere smaak.

Baba ganoush

Er bestaan vele recepten en variaties voor Baba ganoush. Dit is onze versie. Varieer naar smaak met de verhoudingen van de ingrediënten. Dit is een basisrecept dat je eenvoudig maakt met een blender of staafmixer.

1 aubergine

1 teentje knoflook

1 eetlepel sesamzaadjes

Scheutje olijfolie

Zout en peper naar smaak

Bereiding:

Snijd de aubergine in de lengte doormidden. Rooster de 2 helften met het snijvlak naar de hittebron in de oven of grillpan tot de bovenkant mooi gekleurd is en het vruchtvlees zacht is. Rooster in een droge koekenpan de sesamzaadjes. Je kunt de knoflook ook roosteren, maar hij is ook rauw te gebruiken. Snijd de geroosterde aubergine in grove stukken of schraap de aubergine leeg als je de schil niet wil gebruiken. Doe de aubergine in een hoge mengbeker of hakmolentje van de staafmixer of in de blender. Voeg de overige ingrediënten toe. Past het niet in 1 keer, halveer dan alle ingrediënten en pureer in 2 porties. Pureer net zo lang tot een gladde, egale pasta is ontstaan.

Variatie:

Ook lekker met verse koriander en cashewnoten in plaats van sesamzaad.

Pindakaas / notenpasta

Het maken van pindakaas is zeer eenvoudig. Je hebt maar 2 à 3 ingrediënten nodig voor een pot huisgemaakte pindakaas. Het recept dat je eenvoudig maakt:

350 gram ongezouten pinda's

2 a 3 eetlepels arachideolie (of andere neutrale olie zoals zonnebloemolie)

Optioneel: snufje zout

Bereiding:

Doe de pinda’s met de olie in de blender of in de hakmolen van de staafmixer en mix het tot een glad geheel of laat er wat stukjes in als je dat lekker vindt. Het kan even duren voordat de pindakaas helemaal glad is.

Variatie:

In plaats van pinda’s kun je (een mix van) andere noten gebruiken, zoals macadamia- of cashewnoten. Naast zout kun je ook andere smaakmakers toevoegen zoals honing, rozijnen, stukjes dadel, cacao nibs of kaneel.

IJs van banaan

Dit is misschien wel het simpelste en gezondste ijsrecept dat er bestaat. Er gaat namelijk maar 1 ingrediënt in dit recept en je blender of staafmixer doet de rest:

Bananen

Bereiding:

Je hebt voor dit recept een echt robuuste, krachtige blender of staafmixerhakmolen nodig, anders kan het apparaat kapot gaan.

Snij de bananen in plakjes. Leg de plakjes voor minimaal 6 uur in de vriezer. Mix de bevroren bananen met de blender of in de hakmolen van de staafmixer tot een romig mengsel. Snel opeten!

Variatie:

Je kunt er ook zuivel aan toevoegen zoals yoghurt. Gebruik ongeveer 40 gram yoghurt op 1 banaan. Voor een wat zoetere smaak kun je wat honing toevoegen. Ook lekker: als topping een handje walnoten fijnhakken met de blender of staafmixer.

Bloemkoolrijst

Bloemkoolrijst is een lekker en gezond alternatief voor gewone rijst. En zelfgemaakt is een stuk goedkoper dan in de winkel. Met staafmixer maak je het in een handomdraai. Alles wat je nodig hebt is:

Bloemkool

Bereiding:

Verwijder de bladeren van de bloemkool en snij deze in stukken. Je kunt de stronk ook meemalen, maar verwijder eventuele ingedroogde/harde stukken eerst. Was en droog de bloemkoolstukjes. Je kunt de bloemkoolstukjes met de staafmixer fijnmalen. Maar kijk uit dat je niet een te hoge stand gebruikt of te lang doormaalt, dan krijg je puree in plaats van rijst. Gebruik je in plaats van een staafmixer een blender? Dan is de kans op puree ook groot.

Variatie:

Je kunt de rijst rauw eten of even kort aanbakken/wokken met wat (bak) boter of olie. In de oven garen kan ook. Spreid de bloemkool dan uit op een bakplaat met bakpapier en gaar het ongeveer 12 minuten in de oven op 200 graden.

De rijst kun je voor van alles gebruiken. Maak er bijvoorbeeld couscoussalade of bloemkoolrisotto van, lekker met noten en rozijnen. Of gebruik de rijst als ingrediënt voor pizzabodems. Ten slotte kun je in plaats van bloemkool ook broccoli gebruiken voor broccolirijst.

Snelle tomatensaus

Met een blender of staafmixer maak je gemakkelijk tomatensaus. Een blender is vooral handig bij het maken van grote porties, zoals dit recept voor 4 personen:

scheut (olijf)olie

8 tomaten

2 rode paprika’s

2 (rode) ui

3 a 4 tenen knoflook

(verse) kruiden, bijvoorbeeld basilicum

beetje zout en peper

Bereiding:

Pel de knoflook en ui en snij ze fijn. Verwijder de zaadlijsten uit de paprika’s en snij ze fijn. Bak de knoflook, ui, en paprika aan in een beetje olie. Snij de tomaten fijn. Doe alle ingrediënten in de blender en mixen maar. Je kunt de saus nu verder opwarmen in de pan.

Wat je niet direct gebruikt kun je invriezen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een ijsblokjesvorm zodat je handige kleine porties hebt voor gebruik in andere gerechten.

Variatie 1:

Naast paprika en ui kun je ook andere (restjes) groente kort meebakken en toevoegen zoals courgette. Experimenteer ook eens met verschillende kruiden. Zo kun je eindeloos variëren en zet je gemakkelijk een snelle smakelijke saus op tafel.

Variatie 2:

Snijd de tomaten, paprika, ui, knoflook en andere groenten doormidden en grill ze in de oven of de grillpan in plaats van ze te bakken. Verwijder voor het pureren de geblakerde schil van de paprika.

Babyvoeding

Met een staafmixer of blender is het heel makkelijk om je baby snel aan allerlei smaken te laten wennen. Je kunt baby’s vanaf 6 maanden vaak gewoon met de pot laten mee-eten, mits je rekening houdt met het volgende:

Geef een baby (nog) geen noten, pinda’s en soja. Ze kunnen hier allergische reacties op hebben. Volg de adviezen van het consultatiebureau en de kinderarts over dit soort producten.

Laat je baby alleen mee-eten met gaar (gekookt) eten. Maak rauwe groenten en fruit apart klaar voor de baby.

Voeg zout en pittige ingrediënten (let ook op producten als ketjap!) pas toe nadat je de portie van de baby apart gehouden hebt. Kruiden zijn geen probleem, zolang ze gekookt en niet pittig zijn.

Geef de baby zo min mogelijk uien. Dit kunnen hun darmpjes nog niet goed aan.

Voeg geen suiker of honing toe aan het eten voor de baby.

In de eerste maanden is het heel belangrijk dat je het babymaaltje heel fijn pureert. Maar hoe ouder het kind wordt, hoe grover de stukjes mogen zijn. Zo kan een kindje al vrij snel fijne macaroni, bruine bonen en doperwtjes uit blik of pot eten zonder dat ze zijn fijngemaakt. Vraag het consultatiebureau of kijk op www.opvoeden.nl of www.groeigids.nl voor advies over wat je kindje mag eten.

