Smoothie-blender

Geen zin in een smoothie? Gebruik de blender dan voor milkshakes, sauzen, dressings, purees, soepen, cocktails of mocktails. Je kunt een blender ook gebruiken voor babyhapjes pureren, pannenkoekenbeslag mixen en ijsblokjes crushen.

Een smoothieblender is handig bij het maken van lekkere en gezonde smoothies. Hij heeft een kleine mengbeker waarin je de smoothie kunt klaarmaken en gelijk kunt meenemen. Natuurlijk kun je in een gewone blender ook uitstekend smoothies maken. Combineer fruit, groenten, zuivel of zuivelvervangers met bijvoorbeeld noten en zaden voor smaakvolle, verfrissende smoothies.

Smoothie-blenders getest

In onze uitgebreide test van smoothieblenders kijken we hoe goed een blender een smoothie maakt. Van het pureren van fruit tot het mengen van groenten, we testen het allemaal. We kijken ook hoe gemakkelijk de blenders te gebruiken zijn en of ze goed schoongemaakt kunnen worden.

De resultaten van onze smoothie-blendertest staan tussen alle testresultaten van blenders. Je kunt ook alleen de resultaten van smoothieblenders bekijken.

Smoothieblender kopen

Zoek je een smoothieblender? Dit zijn redenen waarom mensen voor een smoothieblender kiezen:

- Makkelijk: snel en eenvoudig smoothies maken. Je kunt ze klaarmaken en meenemen in dezelfde kan. Ideaal voor drukke ochtenden of als snelle snack.

- Gezond: je kunt zelf verse en natuurlijke ingrediënten toevoegen, zoals fruit, groenten, noten en zaden.

- Geldbesparend: een zelfgemaakte smoothie is goedkoper dan een kant-en-klare smoothie.

- Voor het hele gezin: iedereen kan zijn eigen favoriete combinatie maken.

De goedkoopste smoothieblenders uit onze test kosten rond de €30. De duurste blender voor het maken van een smoothie kost maar liefst €500.

Smoothieblenders vergelijken

In onze vergelijker kun je de prijs, kwaliteit en mogelijkheden van een groot aantal populaire merken smoothieblenders bekijken en vergelijken. Zo kies je gemakkelijker een voor jou geschikte blender voor het maken van een smoothie.