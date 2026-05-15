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Powerblender

Laatste update van de test: 15 mei 2026|

Powerblenders zijn krachtige keukenapparaten. Ze hebben een sterke motor en scherpe messen voor het pureren, mengen en vermalen van zowel zachte als harde ingrediënten.

Met een powerblender maak je smoothies of sauzen en soepen. Door de kracht en het hoge vermogen van deze blender kun je er ook noten mee vermalen. Ze worden ook wel high speed blenders genoemd. Wij testten verschillende powerblenders.

Keuzehulp

  • COOK-IT 3in1 Blender-1A
    COOK-IT3in1 Blender-1A
    1,7 l|Glas|1500 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Ultra 1200 Black NB1206MB
    NutribulletUltra 1200 Black NB1206MB
    1 l|Onbekend|1200 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Ultra 1200 Dark Grey NB1206DGCC
    NutribulletUltra 1200 Dark Grey NB1206DGCC
    1 l|Onbekend|1200 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Tefal PerfectMix essential BL771B
    TefalPerfectMix essential BL771B
    1,5 l|Glas|1200 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Bosch Blender Vitapower Serie 4 MMB6141B
    BoschBlender Vitapower Serie 4 MMB6141B
    1,5 l|Plastic|1200 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Bosch Blender Vitapower Serie 4 MMB6141S
    BoschBlender Vitapower Serie 4 MMB6141S
    1,5 l|Plastic|1200 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Tefal PerfectMix essential BL771A
    TefalPerfectMix essential BL771A
    1,5 l|Glas|1200 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Philips 7000-serie HR3760/10
    Philips7000-serie HR3760/10
    1,8 l|Glas|1500 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Philips 7000-serie HR3760/00
    Philips7000-serie HR3760/00
    1,8 l|Glas|1500 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Braun PowerBlend 7 JB 7551
    BraunPowerBlend 7 JB 7551
    1,7 l|Glas|1400 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Braun PowerBlend 7 JB 7550
    BraunPowerBlend 7 JB 7550
    1,7 l|Glas|1400 W

    € 155,-

    Richtprijs

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Ninja Detect Power Blender Pro TB201EU
    NinjaDetect Power Blender Pro TB201EU
    2 l|Plastic|1200 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Ultra 1200 Black NB14500-1206AK
    NutribulletUltra 1200 Black NB14500-1206AK
    1 l|Onbekend|1200 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Ultra 1200 Stainless Steel NB14500-1206SS
    NutribulletUltra 1200 Stainless Steel NB14500-1206SS
    1 l|Onbekend|1200 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet SmartSense 1500 Combo 9-delig
    NutribulletSmartSense 1500 Combo 9-delig
    1,8 l|Plastic|1500 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Ninja Detect Blender Pro & Smoothie Maker TB301EU
    NinjaDetect Blender Pro & Smoothie Maker TB301EU
    2 l|Plastic|1200 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Ninja Detect Power Blender & Processor Pro TB401EU
    NinjaDetect Power Blender & Processor Pro TB401EU
    2 l|Plastic|1200 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Ninja BN750EU
    NinjaBN750EU
    2 l|Plastic|1200 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

Powerblenders getest

In onze test van tientallen blenders onderzoeken we bijvoorbeeld hoe goed de blenders smoothies maken. We testen ook hoe goed ze groenten pureren en pannenkoekenbeslag mixen. Een powerblender is krachtig en kan ijs crushen en vaak noten fijnhakken. Ook dat wordt getest. Sommige powerblenders maken veel lawaai en krijgen dan een lagere score.

De testresultaten van powerblenders staan tussen alle testresultaten van blenders. Je kunt ook alleen de resultaten van powerblenders bekijken.

Powerblender kopen

Wil je een blender kopen waarmee je krachtig kunt mixen? Dan is een powerblender misschien wel wat jij zoekt. Dit zijn de voordelen vergeleken met andere blenders:

- Een powerblender is geschikt voor het mixen van harde ingrediënten zoals bevroren fruit, noten en groenten.
- Je kunt ze gebruiken voor het maken van smoothies, sauzen, soepen, notenboter en dips.
- Sommige powerblenders hebben verschillende snelheden en programma's.

Een powerblender is duurder dan andere blenders. Is een powerblender iets voor jou? Bedenk vooraf goed of je de extra kracht en functies gaat gebruiken. Anders betaal je te veel voor iets dat je niet nodig hebt. Gebruik je die extra’s niet? Kies dan een goedkopere blender.

De prijzen lopen flink uiteen. De goedkoopste powerblenders kosten zo’n €50 en de duurste meer dan €800. Vergelijk en ontdek welke powerblender het beste past bij jouw budget.

Powerblender vergelijken

In onze vergelijker selecteer je powerblenders en andere blenders op hun functies en mogelijkheden, prijzen en prestaties. Zo kies je gemakkelijker een geschikte powerblender die bij jouw wensen past.

Blenders per merk