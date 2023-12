Powerblenders getest

In onze test van tientallen blenders onderzoeken we bijvoorbeeld hoe goed de blenders smoothies maken. We testen ook hoe goed ze groenten pureren en pannenkoekenbeslag mixen. Een powerblender is krachtig en hakt noten of crusht ijs. Ook dat wordt getest. Sommige powerblenders maken veel lawaai en krijgen dan een lagere score.

De testresultaten van powerblenders staan tussen alle testresultaten van blenders. Je kunt ook alleen de resultaten van powerblenders bekijken.

Powerblender kopen

Wil je een blender kopen waarmee je krachtig kunt mixen? Dan is een powerblender misschien wel wat jij zoekt. Dit zijn de voordelen vergeleken met andere blenders:

Een powerblender is perfect voor het mixen van harde ingrediënten zoals bevroren fruit, noten en groenten.

Ze kunnen gebruikt worden voor het maken van smoothies, sauzen, soepen, notenboter en dips.

Sommige powerblenders hebben verschillende snelheden en programma's.

Een powerblender is duurder dan andere blenders, maar je kunt er ook meer mee. Is een powerblender iets voor jou? Bedenk vooraf goed of je de extra kracht en functies gaat gebruiken. Anders betaal je te veel voor iets dat je niet nodig hebt. Gebruik je die extra’s niet? Kies dan een goedkopere blender.

De prijzen lopen flink uiteen. De goedkoopste powerblenders kosten zo’n €70 en de duurste meer dan €600. Vergelijk en ontdek welke powerblender het beste past bij jouw budget.

Powerblender vergelijken

In onze vergelijker selecteer je powerblenders en andere blenders op hun functies en mogelijkheden, prijzen en prestaties. Zo kies je gemakkelijker een geschikte powerblender die bij jouw wensen past.