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Tristar blender

Welke Tristar blender komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Tristar blenders en vergelijk de Tristar blender met andere blenders.
Laatste update van de test: 15 mei 2026

Keuzehulp

  • Tristar BL-4482
    TristarBL-4482
    1 l|Glas|350 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Tristar BL-4471
    TristarBL-4471
    1,5 l|Glas|1000 W

    Prijs niet beschikbaar

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Tristar BL-4477
    TristarBL-4477
    1,5 l|Glas|500 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Tristar PD-8737W
    TristarPD-8737W
    1,5 l|Plastic|430 W

    Prijs niet beschikbaar

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Tristar BL-4445 Blender
    TristarBL-4445 Blender
    0,5 l|kunststof|240 W

    Prijs niet beschikbaar

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Tristar BL-4435
    TristarBL-4435
    0,5 l|kunststof|250 W

    Prijs niet beschikbaar

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Tristar BL-4446
    TristarBL-4446
    0,5 l|glas|250 W

    Prijs niet beschikbaar

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Tristar BL4430
    TristarBL4430
    1,5 l|Glas|500 W

    Prijs niet beschikbaar

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Tristar BL4463PR
    TristarBL4463PR
    1,5 l|Glas|1250 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Extra tests

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Blenders per merk