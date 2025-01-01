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TristarBL-4473 Vitapower 2000 Blender

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  • Maximale inhoud:  2 l
  • Materiaal blenderkan:  Kunststof
  • Vermogen:  2000 W

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