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Severin blender

Welke Severin blender komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Severin blenders en vergelijk de Severin blender met andere blenders.
Laatste update van de test: 15 mei 2026

Keuzehulp

  • Severin SM 3735
    SeverinSM 3735
    0,6 l|Tritan|300 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Extra tests

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Severin SM 3707
    SeverinSM 3707
    1,5 l|Tritan|600 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Extra tests

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Severin SM 3734
    SeverinSM 3734
    1 l|Glas|500 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Extra tests

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Severin SM 3737
    SeverinSM 3737
    1 l|Glas|500 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Extra tests

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

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