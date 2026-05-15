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WMF blender

Welke WMF blender komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van WMF blenders en vergelijk de WMF blender met andere blenders.
Laatste update van de test: 15 mei 2026

Keuzehulp

  • WMF KITCHENminis Smoothie To Go
    WMFKITCHENminis Smoothie To Go
    0,6 l|Plastic|300 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • WMF Kult Pro High Speed Blender
    WMFKult Pro High Speed Blender
    1,8 l|Plastic|1630 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • WMF Kult Pro
    WMFKult Pro
    1,8 l|Glas|1200 W

    Prijs niet beschikbaar

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • WMF KITCHENminis Mix on the Go
    WMFKITCHENminis Mix on the Go
    0,3 l|kunststof|50 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

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    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • WMF KITCHENminis Blender 0,8 L RVS
    WMFKITCHENminis Blender 0,8 L RVS
    0,8 l|Glas|400 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Extra tests

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • WMF Kult Pro Multifunctionele Blender
    WMFKult Pro Multifunctionele Blender
    1,2 l|Tritan|1200 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

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    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Blenders per merk