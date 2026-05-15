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Silvercrest (Lidl) blender

Welke Silvercrest (Lidl) blender komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Silvercrest (Lidl) blenders en vergelijk de Silvercrest (Lidl) blender met andere blenders.
Laatste update van de test: 15 mei 2026

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  • Silvercrest (Lidl) Blender Pastel SSMC 600 B1 Grijs (100352004003)
    Silvercrest (Lidl)Blender Pastel SSMC 600 B1 Grijs (100352004003)
    1,7 l|Glas|600 W

    Prijs niet beschikbaar

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    Gebruiksgemak

  • Silvercrest (Lidl) Blender Pastel SSMC 600 B1 Lila
    Silvercrest (Lidl)Blender Pastel SSMC 600 B1 Lila
    1,7 l|Glas|600 W

    Prijs niet beschikbaar

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Silvercrest (Lidl) Blender Pastel SSMC 600 B1 Mint
    Silvercrest (Lidl)Blender Pastel SSMC 600 B1 Mint
    1,7 l|Glas|600 W

    Prijs niet beschikbaar

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Silvercrest (Lidl) Blender Pastel SSMC 600 B1 Antraciet
    Silvercrest (Lidl)Blender Pastel SSMC 600 B1 Antraciet
    1,7 l|Glas|600 W

    Prijs niet beschikbaar

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Silvercrest (Lidl) Blender Pastel SSMC 600 B1 Wit
    Silvercrest (Lidl)Blender Pastel SSMC 600 B1 Wit
    1,7 l|Glas|600 W

    Prijs niet beschikbaar

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Silvercrest (Lidl) Blender Pastel SSMC 600 B1 lichtroze
    Silvercrest (Lidl)Blender Pastel SSMC 600 B1 lichtroze
    1,7 l|Glas|600 W

    Prijs niet beschikbaar

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Silvercrest (Lidl) Blender Pastel SSMC 600 B1 lichtblauw
    Silvercrest (Lidl)Blender Pastel SSMC 600 B1 lichtblauw
    1,7 l|Glas|600 W

    Prijs niet beschikbaar

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Silvercrest (Lidl) Blender SSM 600 A12 Koper
    Silvercrest (Lidl)Blender SSM 600 A12 Koper
    1,8 l|glas|600 W

    Prijs niet beschikbaar

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    Gebruiksgemak

  • Silvercrest (Lidl) Blender SSM 600 A12 Zilver
    Silvercrest (Lidl)Blender SSM 600 A12 Zilver
    1,8 l|glas|600 W

    Prijs niet beschikbaar

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Silvercrest (Lidl) SSM 550 D1 wit
    Silvercrest (Lidl)SSM 550 D1 wit
    1,8 l|glas|550 W

    Prijs niet beschikbaar

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Silvercrest (Lidl) SSM 550 D1 zwart
    Silvercrest (Lidl)SSM 550 D1 zwart
    1,8 l|glas|550 W

    Prijs niet beschikbaar

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    Gebruiksgemak

  • Silvercrest (Lidl) SSM 550 D1 donkerroze
    Silvercrest (Lidl)SSM 550 D1 donkerroze
    1,8 l|glas|550 W

    Prijs niet beschikbaar

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    Gebruiksgemak

  • Silvercrest (Lidl) Nutritionmixer
    Silvercrest (Lidl)Nutritionmixer
    0,8 l|kunststof|700 W

    Prijs niet beschikbaar

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Blenders per merk