icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Philips blender

Welke Philips blender komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Philips blenders en vergelijk de Philips blender met andere blenders.
Laatste update van de test: 15 mei 2026

Keuzehulp

  • Philips 3000-serie Blend & Go HR2670/00
    Philips3000-serie Blend & Go HR2670/00
    0,8 l|Onbekend|350 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Philips 3000-serie Blend & Go HR2670/01
    Philips3000-serie Blend & Go HR2670/01
    0,8 l|Onbekend|350 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Philips 5000-serie HR3020/20
    Philips5000-serie HR3020/20
    1,5 l|Plastic|1000 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Philips 5000 series HR2765/00
    Philips5000 series HR2765/00
    1,2 l|Onbekend|800 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Philips 7000-serie HR3760/10
    Philips7000-serie HR3760/10
    1,8 l|Glas|1500 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Philips 7000-serie HR3760/00
    Philips7000-serie HR3760/00
    1,8 l|Glas|1500 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Philips 3000-Serie Blender HR2620/40
    Philips3000-Serie Blender HR2620/40
    0,8 l|Onbekend|350 W

    € 50,-

    Richtprijs

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Philips 5000-Serie Blender HR2766/00
    Philips5000-Serie Blender HR2766/00
    1,2 l|Onbekend|1000 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Philips 5000-Serie Blender HR2767/00
    Philips5000-Serie Blender HR2767/00
    1,2 l|Onbekend|1000 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Philips 5000-Serie Blender HR3030/00
    Philips5000-Serie Blender HR3030/00
    1,5 l|Glas|1200 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Philips 5000-Serie Blender HR3041/00
    Philips5000-Serie Blender HR3041/00
    1,5 l|Glas|1200 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Philips 5000-Serie Blender HR3040/00
    Philips5000-Serie Blender HR3040/00
    1,5 l|Glas|1200 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Philips Flip&Juice Blender HR3770/10
    PhilipsFlip&Juice Blender HR3770/10
    1,8 l|Plastic|1500 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Philips Flip&Juice Blender HR3770/00
    PhilipsFlip&Juice Blender HR3770/00
    1,8 l|Plastic|1500 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Philips 5000-Serie Eco Conscious Edition Blender HR2500/00
    Philips5000-Serie Eco Conscious Edition Blender HR2500/00
    0,8 l|Onbekend|350 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Philips 3000-Serie Blender HR2041/00
    Philips3000-Serie Blender HR2041/00
    1 l|Plastic|450 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Philips 3000-Serie Blender HR2041/41
    Philips3000-Serie Blender HR2041/41
    1 l|Plastic|450 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Philips 3000-Serie Blender HR2291/41
    Philips3000-Serie Blender HR2291/41
    1,3 l|Glas|600 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

Blenders per merk