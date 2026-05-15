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Braun blender

Welke Braun blender komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Braun blenders en vergelijk de Braun blender met andere blenders.
Laatste update van de test: 15 mei 2026

Keuzehulp

  • Braun PowerBlend 7 JB 7551
    BraunPowerBlend 7 JB 7551
    1,7 l|Glas|1400 W

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    Gebruiksgemak

  • Braun PowerBlend 7 JB 7550
    BraunPowerBlend 7 JB 7550
    1,7 l|Glas|1400 W

    € 155,-

    Richtprijs

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    Gebruiksgemak

  • Braun PowerBlend 3 Blender JB 3100 BK
    BraunPowerBlend 3 Blender JB 3100 BK
    1,5 l|Plastic|800 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Braun PowerBlend 3 Blender JB 3100 WH
    BraunPowerBlend 3 Blender JB 3100 WH
    1,5 l|Plastic|800 W

    Prijs niet beschikbaar

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Braun PowerBlend 3 Blender JB 3150 BK
    BraunPowerBlend 3 Blender JB 3150 BK
    1,5 l|Glas|800 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Braun PowerBlend 3 Blender JB 3272 SI
    BraunPowerBlend 3 Blender JB 3272 SI
    1,5 l|Glas|800 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Braun PowerBlend 3 Blender JB 3150 WH
    BraunPowerBlend 3 Blender JB 3150 WH
    1,5 l|Glas|800 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Braun JB 7192
    BraunJB 7192
    1,7 l|glas|1000 W

    Prijs niet beschikbaar

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Braun MX 2050 PowerBlend Black
    BraunMX 2050 PowerBlend Black
    1,6 l|Glas|525 W

    Prijs niet beschikbaar

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Braun JB 1000 WH
    BraunJB 1000 WH
    1,2 l|Kunststof|1600 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Extra tests

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Braun JB 1051 BK PowerBlender 1
    BraunJB 1051 BK PowerBlender 1
    1,2 l|Glas|600 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Extra tests

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

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